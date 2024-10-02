Дебати між кандидатами у віце-президенти США, Джей Ді Венсом та Тімом Уолцем, стали яскравою подією, яка привернула увагу не лише політичних експертів, а й широкого загалу.

Команда Венса, республіканця з Огайо, почала святкувати успіх ще до завершення дебатів, вважаючи, що йому вдалося продемонструвати спокій і впевненість.

Американські експерти зазначили, що основною метою Венса було змусити Уолца, демократа з Міннесоти, перейти в оборону і піддати сумніву його народний імідж.

Венс уже давно готувався до цих дебатів, вивчаючи не лише політичні позиції свого опонента, а й його стиль спілкування. Його команда вважала, що часте спілкування з критично налаштованими ЗМІ допоможе йому впоратися з можливими нападами. Вони передбачили, що Уолц спробує уникнути важких запитань, переключаючи увагу на інші теми.

Близькі до Венса стверджували, що йому вдалося змусити Уолца зосередитися на важливих питаннях, що стало свідченням його перемоги. Серед аналітиків панує думка, що дебати проходили в досить дружелюбній атмосфері. Обидва кандидати намагалися уникати прямих нападів один на одного, натомість критикуючи кандидатів на пост президента.

Тім Уолц навіть зізнався, що помилився у своїй особистій історії, а Венс вдався до маніпуляцій з медичною карткою Дональда Трампа. Дебати охопили широкий спектр тем: від економічних до соціальних, включаючи питання зброї та імміграції.

Журналісти відзначили, що на початку дебатів Уолц виглядав не дуже впевненим, проте згодом зміг налагодити контакт і впевнено відповідати на запитання. На контрасті, Венс, якого багато хто очікував побачити агресивним, продемонстрував ввічливість і стриманість.

ЗМІ зазначають, що ці дебати навряд чи суттєво вплинуть на результати виборів, оскільки для виборців в США кандидати на пост віце-президента зазвичай не є вирішальними.

Джерело: nbcnews.

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