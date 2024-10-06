Нові дані національного опитування в США виявили суттєві зміни в підтримці кандидатів на виборах 2024 року.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс лідирує серед потенційних виборців з 50% підтримки, випереджаючи колишнього президента Дональда Трампа на 2%.

Результати опитувань NPR/PBS News/Marist також свідчать про значний гендерний розрив, який може стати найбільшим в історії.

Серед зареєстрованих виборців Гарріс має перевагу у 3% (50% проти 47% у Трампа). Проте, Трамп утримує лідерство серед незалежних виборців, за яких проголосували б 50%, тоді як Гарріс підтримали б 46%. Цей розподіл голосів свідчить про велику політичну поляризацію в країні, де кожна сторона намагається залучити максимальну підтримку своєї аудиторії.

Підтримка кандидатів чітко поділяється за гендерною ознакою: 57% чоловіків схиляються до Трампа, тоді як 41% віддають перевагу Гарріс. У свою чергу, жінки демонструють явну підтримку Гарріс — 58% проти 40% за Трампа. Це може вказувати на те, що жінки-виборці більш чутливі до питань, пов'язаних із збереженням демократії, економікою та імміграцією, які стали головними темами виборчої кампанії.

Серед проблем, які турбують американців, 64% респондентів вказали на збереження демократії, 59% — на економіку, а 44% — на імміграцію.

Дослідження також вказало на високий рівень недовіри до виборчого процесу. Приблизно 58% опитаних висловили стурбованість щодо можливих фальсифікацій виборців, причому республіканці є найбільш занепокоєними (86%). Іноземне втручання вважається серйозною загрозою: 66% американців заявили про свою стурбованість цим явищем.

Крім того, опитування виявило зростання негативного ставлення до Трампа, де 51% респондентів висловили негативну думку про нього, у той час як лише 45% ставляться до нього позитивно. На відміну від цього, Гарріс має 47% прихильників, з аналогічним відсотком негативних відгуків.

Опитування, проведене з 27 вересня по 1 жовтня, включало 1514 зареєстрованих виборців, з похибкою 3,5%.

Джерело: thehill.

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