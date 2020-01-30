Это заболевание часто проходит бессимптомно и является фактором риска развития онкологии и бесплодия. Лечение эрозии шейки матки методами криотерапии, радиоволновой и лазерной терапии в частной медицинской клинике «Оксфорд Медикал» позволяет женщине избежать осложнений и ощутить радость материнства.
Причины, симптомы и диагностика
Провоцируют эрозию механические повреждения, слабый иммунитет, инфекции и сопутствующие гинекологические проблемы. Легкий дискомфорт, тянущие боли внизу живота или кровянистые выделения – максимум, чем проявляет себя эрозия. Нарушение целостности слизистой оболочки шейки матки диагностируют во время гинекологического осмотра.
Для уточнения состояния эпителия и в случае выявления эрозии при подготовке к ЭКО клиника проводит дополнительные исследования: расширенная кальпоскопия, анализ клеток эпителия и гистология.
Лечение эрозии
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Наличие эрозии не является противопоказанием для планирования беременности и ЭКО. Если эрозия привела к дисплазии, лейкоплакии, дисбалансу биоценоза влагалища, дисгормональным состояниям или воспалениям, назначают лечение. Цель терапии - разрушить пораженные эрозией ткани и остановить патологический процесс.
Устаревший метод диатермокоагуляции опасен, травматичен, крайне болезнен и требует долгой реабилитации. Прижигание категорически не применимо для нерожавших женщин.
Эффективные методики лечения эрозии клиники «Оксфорд Медикал»:
- показаны для женщин, планирующих беременность;
- бескровны, безопасны, безболезненны;
- не вызывают рубцевание тканей;
- не затрагивают здоровые ткани;
- период полного восстановления занимает 3-4 недели.
Криотерапия. Врач точно выбирает пораженные эрозией зоны и разрушает ткани потоком жидкого азота. Время сеанса от 10 минут. В отдельных случаях требуется повторный сеанс. В случаях глубокой эрозии врачи предпочитают применять иные методики.
Лазерное лечение. Бесконтактный метод точечно и деликатно лечит любые стадии эрозии. Во время сеанса врач полностью контролирует направление луча медицинского лазера и глубину деструкции.
Радиоволновое лечение. Аналог лазера по безопасности и эффективности, но с иным принципом действия. Аппарат продуцирует радиоволну, энергия которой разрушает и испаряет пораженные клетки.
Показания к выбору определенной методики принимается врачом клиники исключительно после обследования и консультации пациента. Эффективность лечения и психологический комфорт пациенток гарантирован специалистами «Оксфорд медикал».