На початку свого звернення хочу зазначити, що особисто мої звернення до влади, як Президента ВГО АППУ, як члена Наглядової Ради УРБ, так і звернення багатьох інших експертів, в тому числі і через ЗМІ, не дали ніякого результату. Зауважу, що часу на зволікання просто немає. Нам усім не відомо, до чого може призвести зупинка економіки та страх краху сімейного бюджету, вже збіднілого до цього годині українського народу.

Свідомо розуміємо, що потрібно вберегтися від пандемії коронавірусу, проте при цьому не згубити економіку. Якщо повністю зупинити економічну діяльність - ціною стані різке збідніння громадян, зростання злочинності, падіння доходів бюджету та відсутність коштів на фінансування медицини тощо. Владі нарешті необхідно зрозуміти, чим «лекше» бізнес пройде кризу, тім менше безробітних їй доведеться утримувати за свій рахунок.

Ще у 2016 році я ініціював процес підготовки та прийняття нового ліберального Податкового кодексу України. Сьогодні навколо цього проекту, який має назву Податковий кодекс Розвитку, об’єдналися 84 всеукраїнських асоціацій – членів Української Заради Бізнесу. Прийнявши 4 роки тому єдиний системний документ – Податковий Кодекс Розвитку, можна було б мінімізувати збитки бізнесу від фінансової кризи. ПКР передбачає, зокрема: запровадження податку на виведений капітал; зниження важкого тягаря для бізнесу - податкового навантаження на фонд оплати праці з поступовим його зниженням сукупно до 20 %. Вже б сьогодні бізнес мав бі вдвічі менше податкове навантаження на фонд оплати праці. Не перестаю повторювати, що одночасно необхідно запроваджувати оптимальну модель податкової амністії - особливого порядку декларування фізичними особами майнового стану, активів (доходів), які не задекларованої у минулих періодах, при цьому зауважу, позиція Асоціації, без застосування будь-яких штрафних санкцій; створення вільних (спеціальних) економічних зон. Але, в черговий раз, зазначу, що прийняття лише одного Податкового Кодексу недостатньо для розвитку економіки в Україні, необхідно проводити комплексну політику реформування, зокрема, невідкладно створити новий єдиний орган, який буде розслідувати економічні злочини – Бюро фінансових розслідувань, концепцію якої Асоціація публічно і послідовно пропонує вже протягом останніх чотирьох років та інше.

Ініціативи Асоціації платників податків України залишаються як ніколи раніше вчасні і доречні. Впевнений, що органам законодавчої та виконавчої влади слід бути якомога мобільними. Без невідкладного вжиття екстраординарних заходів не обійтися, не можна зупинятися на здійсненні напівзаходів.

Необхідно невідкладно зробити вкрай важливі наступні заходь:

- переглянути Дохідну частину державного бюджету, з врахуванням реальних надходжень та всю його Видаткову частину, щоб максимально зосередити увесь існуючий фінансовий ресурс на програмах виживання як громадян, так і бізнесу;

- зменшити на період карантину податкове навантаження на фонд оплати праці для всього бізнесу, в тому числі для неприбуткових общественных організацій. ЄСВ, ПДФО та ВЗ - це основне податкове навантаження, до того ж, зачіпає інтереси як шкірного роботодавця, так і кожного працівника. Це буде єдиний дієвий і справді «помічний» пункт про підтримку роботодавців. Якщо карантин затягнеться на більший термін, то бізнес буде змушений припиняти діяльність і звільняти працівників.

Навіть тимчасове зменшення навантаження на фонд оплати праці сукупно ЄСВ, ПДФО та ВЗ до 20% дасть можливість «вижити», бо тотальний карантин не витримає ніякий бізнес;

- звільнити громадян від комунальних послуг на час карантину, як це нікого Франція, Італія, Іспанія, багато інших країн;

- надати можливість мікропідприємцям, які вимушено закрилися, тимчасово реєструватися у Державній службі зайнятості як безробітним без закриття ФОП, тимчасово виплачувати допомогу з безробіття тим, кого відправили у неоплачувану відпустку;

- додатково виплачувати щомісячну фінансову допомогу на дитину дошкільного та молодшого шкільного віку на карантині у розмірі прожиткового мінімуму у випадку, якщо батьки втратили оплачувану роботу - комерційну плату щодо оренди нерухомості і обладнання нараховувати без урахування прибутку орендодавця незалежно від його форми власності. Для усіх підприємств та організацій, які вимушені працювати не в орендованих офісах, а дистанційно у віддаленому режимі роботи вдома, можливість сплачувати тільки комунальні платежі;

- скасувати оподаткування доходів від банківських депозитів фізичних осіб;

- запровадити 0% ПДВ на імпортоване медичне обладнання для допомоги під час пандемії та прискорену амортизацію (100% від вартості) у складі витрат з податку на прибуток та інше.

При цьому, повторюся в черговий раз, Асоціація чітко пропонує одним із компенсаторів, і це очевидний, скорочення чисельності контролюючих органів, зменшення високих зарплат і премій посадових осіб, у тому числі міністрів, членів наглядових рад, директорів та інших чиновників.

Ще окремо хочу зазначити про необхідність невідкладних перемовин з МВФ стосовно реструктуризації боргів України не менше чим на 10 років, з обов’язковим заморожуванням відсотків, бо боргі – це проблема, а великі борги наче «камінь на шиї» економіки країни, він зростає швидше, ніж світова економіка. Якщо бути чесними перед собою, то зазначу, що ми не розвинена країна, наша можливість перекредитуватися досить обмежена. В осяжному майбутньому ніякого дива не станеться і нам потрібно покладатися, в першу чергу, на себе, а не на МВФ. І цим, я впевнений, що нікого не здивую. Необхідно вибирати сценарій розвитку подій, насамперед, без паніки. Давайте нарешті забудемо про залежність від зовнішнього фінансування. Відновлення співпраці з МВФ наразі безперечне. Однак, якщо і брати нові кредити МВФ, то тільки на умовах, не гіршими ніж Італія або Іспанія і тим самим це дасть можливість владі необхідне «вікно», протягом якого уряд країни зможе провести необхідні скорочення бюджетних витрат і інші реформи. Програма з МВФ не лише допоможе уряду втриматися на плаву, а й відкриє доступ до інших джерел фінансування. Отже, країна зможе пережити цю негоду із значно меншими втратами.

В нашій державі витрати на утримання держапарату сягають захмарних цифр і є непосильним навантаженням на бюджет в існуючих умовах.

Екс-міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет написавши у своєму телеграм-каналі: «На держапарат в Україні витрачається більше коштів, ніж на охорону здоров'я. Ще 8 років тому витрати на медицину в нашому державному бюджеті перевищували витрати на держапарат (або, простіше, витрати на чиновників). Але в останні роки вони помінялися місцями». Читати про це усім українцям без обурення просто неможливо.

Незважаючи на важкі часи, не можу не зупинитися на проблемах общественных організацій, таких як ми, Асоціація платників податків України. Через недосконалість законодавства більшість общественных організацій опинилися «поза законом» внаслідок відсутності в діючій редакції Закону України «Про громадські об’єднання» норм, які б регламентували можливість членства в общественных організаціях юридичних осіб. «Б ' ємо на сполох» вже дуже тривалий час, але народні обранці, як VIII скликання, так і IX скликання нас «не чують», на превеликий шкода.

Така ситуація вже давно поставила «під загрозу» доцільність існування Ассоциации взагалі, так як колективними її членами, у відношенні яких виникає найбільша кількість питань, що потребують вирішення, та які сплачують членські внески, за рахунок яких існує Асоціація, є саме юридичні особи, що складають 52,1 відсотка.

Звертаємося до народних депутатів України з наполегливим проханням виправлення ситуації - проголосувати за проект Закону про внесення змін до Закону України «Про громадські об'єднання» за № 2442 від 14 листопада 2019 року. Зауважу, що реалізація законопроекту ні в якому разі не впливатиме на дохідну та видаткову частину бюджетів. Законопроектом передбачається лише унормування діяльності всеукраїнських общественных організацій.

Глибоко переконаний, що поєднавши та скоординувавши наразі зусилля з найбільш потужними в Україні бізнес-асоціаціями, ми зможемо ефективно протидіяти поширенню в Україні коронавірусу, знайті шляхи виходу із фінансової кризи та не допустити руйнівних наслідків пандемії для економіки України.

Повторюся, і впевнений, що усі зі мною погодяться - наше майбутнє стосується усіх українців – від простих громадян до найбагатших бізнесменів та найвпливовіших політиків.

Маю надію що влада нас почує!

Президент ВГО АППУ

Віце-президент Європейської асоціації платників податків

Надзвичайний і Повноважний Посол Грігол Катамадзе