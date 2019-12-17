Шоумени без сорому показали свої торси

Український телеведучий і блогер, Анатолій Анатоліч, опублікував спільне фото з хореографом Владом Ямою та іншими зірками

На знімку українські знаменитості, такі як, вже названі Анатолій Анатоліч і Влад Яма, гуморист Антон Лірник, артист Сергій Педан та інші вихваляються своїми напівоголеними тілами, пише Рoliteka.net.

Всі чоловіки, крім однієї дівчини, наділи сірі комбінизони,під якими нічого не було. В результаті можна було розглянути красиві торси чоловіків.

"Хлопці, яких ви заслужили... і Сашенька", - написав автор посту.

Варто відзначити, що фото було зроблено в рамках театрального шоу для дорослих "LADIES' NIGHT".

Історія розповідає про британських металургів, які втратили роботу і вирішили зібрати компанію стриптезерів, щоб заробити "на хліб".

Пост Анатолія Анатоліча зібрав понад 3500 лайків та багато коментарів за п'ять годин.

"А Лірник не до Москви перебрався хіба?", "Лірника не видно на Лізі сміху, а ви всі чудові", "Кращі Українські чоловіки 👍👍👍", "Хороший спектакль", "Танці з зірками вже не ті 😂😂😂", "Шикарний спектакль,море задоволення,хто не бачив дуже раджу😀😀😀😀", "Чекаємо в Одесі дуууже!!!!", "Коли в Рівному?", "Страшніше Влада Ями я не бачила 😢", "Оригінально кубики замаскували 😂", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, шоумен Влад Яма опублікував цікавий знімок.

В кадрі знаменитість постав в компанії боксера Олександра Усика і футболіста Дениса Бойка.



"В дитинстві мріяв стати боксером або футболистстом. Вважаю, що зробив правильний вибір😉 Я - 180см, але... все пізнається в порівнянні😊 Великий респект. І спасибі за таку зустріч", - підписав свій пост хореограф.

Користувачі мережі також відзначили значну різницю в зрості між знаменитостями і від душі повеселилися в коментарях.

Раніше ми писали, що Влад Яма потрапив у руки "правоохоронців" і поділився фото в своєму Instagram.

Як виявилося, таким чином, артист прорекламував український фільм "Нереальний Копець".

"Зі мною все в порядку... Майже...🆘 А «Нереальний Копець» скоро в кінотеатрах😊", - написав шоумен в пості.

Нагадаємо, Влад Яма в новому сміливому образі раптово звернувся до українців

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