Популярна в минулому солістка групи "ВІА Гра" Тетяна Котова похвалилася апетитними формами в автомобілі

Дівчина продовжує активно публікувати жаркі знімки в Instagram. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Тетяна в цей раз розташувалася в автомобілі. Котова показала свої персики, які виднілися завдяки екстремального вирізом у светрі. Виконавиця доповнила образ стильними окулярами.

"Якщо твоє серце не співає і не танцює, ти не живеш по-справжньому. Ти просто існуєш... виконуєш певні обов'язки, виконуєш певні ритуали, створюєш видимість життя.", - написала співачка.

"Так роздягнися ти вже!!!!", "А якщо подобається носик, це вже збочення ?", "Яка соковита", "Мила Танюша. Бажаю вам прекрасною тижні і святкового настрою", "Чарівна", - написали фанати під фото.

Повідомлялося, що колишня солістка скандальної групи "ВІА Гра" Тетяна Котова вирішила виступити на сцені в надзвичайно відвертому вбранні.

Так, дівчина дала виступ в одному піджаку і капелюсі. Під час виконання екс-ВІА Гра ефектно танцювала, відкриваючи найбільш пікантні місця, і навіть не соромилася це робити.

«Класно. Мої пісні і руху один в один», - йдеться у підписі.

Уточнимо, що шанувальники Котової не змогли відреагувати на вбрання кумира, оскільки кадри були опубліковані в Stories.

Повідомлялося, що красуня з ВІА Гри без одягу показала свої соковиті місця.

Новий опублікований російської артисткою Тетяною Котовою знімок з розряду «на грані фолу». Вона в напівтемряві тримає в руках троянду, її волосся розпущене, прийняла знаменитість вельми провокує позу і при всьому при цьому - одягнена артистка в світле мереживна білизна. Частина комплекту, схоже, що розстебнута.

Дівчина ніби зійшла зі сторінок глянцю з позначкою «для дорослих».

Нагадаємо, карколомна екс-ВІА Гра погладила себе на камеру в екстремальному міні

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