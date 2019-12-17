Артистка "Картала 95" Олена Кравець сфотографувалася з учасником команди "Ліги Сміху" «Ветерани Космічних Військ» Владом Кураном

Відповідне фото гуморист опублікував у своєму Instagram, пише Рoliteka.net.

Олена Кравець постала в золотистому і обтягуючому, платті. У зірки пишна зачіска, вона посміхається і виглядає дуже свіжо.

"Ось вона - вродлива, прекрасна, добра, харизматична, нескінченно душевна дівчина❤️❤️❤️Я її обожнюю і дуже сильно поважаю🚀🚀🚀", - написав Влад на сторінці в соцмережі.

Майже за добу пост артиста зібрав понад 5000 лайків та багато коментарів.

" О май гаад ❤️❤️", "Весь час згадую їх сценку в ліжку😂 Оляяяааа....🔥", "😍 космічні", "✋Привіт тобі", "Оленка ти моя, Юріївна ти моя..😂👍👏 😍 вам успіхів і подальших перемог!!!", "Її люблять і поважають багато....і вас,Влад,теж починають любити і поважати не менше ваші шанувальники👏", "Куран, женись на мені... )))", "Тільки у мене так? Коли читаю текст під фото, а в голові голос Курана? 😂", "Куран потужно, потужно 💪🔥", "А я пам'ятаю сцену "для деяких вчителька це перша любов" 😅😂❤️", "Не знищуй її вона Олена Юріївна", "Дай Бог Вам міцного здоров'я..", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Олена Кравець заговорила за пару тижнів до Нового року про чарівність і подарунки:

«І хоча я вже доросла дівчинка, кожен рік як в дитинстві чекаю це світле свято, але тепер разом зі своїми дітьми. День Святого Миколая ... У своїх мріях я бачу це так: рано вранці під подушкою знаходиш подарунок - обов'язково щось солоденьке, а поряд - маленька коробочка. Не поспішаючи відкриваєш її: "Тобі личить моя любов" і струм любові торкається твоїх пальців, а далі ...», - зазначила артистка.

Раніше ми писали, що дочка артистки "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Олени Кравець, поділилася знімками з гарячих посиденьок з друзями.

Дівчина виклала декілька фото в своєму мікроблозі в Instagram. "Люблю плівку і друзів своїх люблю", - підписала вона знімки.

Нагадаємо, Кравець із Квартал 95 показала в глибокому декольте свої коштовності: «Доросла дівчинка»

Як повідомляла Politeka, Кравець та інші красуні «Квартал 95» вразили сміливими фото з закулісся.

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