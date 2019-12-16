В інтернет-мережі підняли на сміх скандального російського виконавця Миколи Баскова, який похвалився «музеєм» замість будинку

Як повідомляє Politeka, знімок був опублікований в Instagram.

«Я обожнюю живі квіти, вони завжди доставляю естетичну насолоду і додають свій неповторний шарм в інтер'єр ,створюють затишок і наповнюють весняним ароматом будинок», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку видно буквально царські хороми, на тлі яких красуються квіти. Це стало причиною їдких коментарів з боку користувачів.

«Дорохо бохато», «Царські полаты пан однак», «що це за музей», «Це в якомусь палаці!», «Про боже, яку ви собі красу наспівав», «Царські хороми», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, російський артист Микола Басков здивував новим незвичайним чином, на цей раз співака потягнуло на східні мотиви. Користувачі мережі діляться в Instagram фото і відео з Басковим, примерившим на себе образ відомого персонажа східних казок - Джина. Артист готується до виступу у новорічному мюзиклі "1001 ніч" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

Для цієї ролі Баскова практично всього розфарбували в яскраво-синій колір - артиста з труднощами можна впізнати. На ньому блискучий костюм з "золотими" масивними прикрасами і такого ж кольору орнаментом.

"Я виконаю будь-які твої бажання, тобі треба тільки потерти мою лампу, і все твоє життя перетвориться на казку", - говорить на відео Басков з кумедною мімікою, повністю увійшовши в роль.

Нагадаємо, Басков випустив свого "тигра" з штанів прямо на сцені

А ще Politeka писала, що Ані Лорак вивалила все своє «добро» в глибокому декольте

Також Politeka повідомляла, що "коханець" Лорак показав відверті кадри з донькою