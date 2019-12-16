Відома українська співачка Тіна Кароль похвалилася ідеальним тілом майже без одягу

Артистка в пікантній позі розташувалася прямо на підлозі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Кароль здалася в цей раз в чорному платті і колготках. Але одяг майже нічого не прикрила, адже помітно, що знаменитість зовсім без білизни.

Тіна сперлася на стілець і повністю розташувалася на підлозі в пікантній позі. Фото прокоментувала і українська зірка Оля Полякова, яка була короткою: "Ого 🔥🔥🔥".

Фанати співачки встигли залишити багато коментарів під знімком:

"Якщо Тіна не тигриица, то я фізик", "Я горю", "Вогонь", "Тіна, що ти робиш", "Дитинко, ти просто гармата", "Я буду пристойною, не буду матюкатися, ну Кароль ну все ж, це дуже", "Тіна ти знаєш, що ти просто вогонь", "міледі, це неймовірно красиво".

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цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на якому артистка вирішила показати себе в неймовірному образі в місці з солісткою групи The Hardkiss Юлією Саніної.

Так, співачка представила трепетне відео, похвалившись жіночним кадром разом з солісткою групи The Hardkiss Юлією Саніної. Справа в тому, що зірки вирішили створити невеликий дует.

Повідомлялося, що Кароль і Балан показали свої почуття на публіці, ексклюзивне відео.

Багато шанувальників стежить за фліртом молдавського виконавця Дана Балана і української співачки Тіни Кароль. Деякі думають, що це піар, а хтось вірить в те, що це серйозний початок відносин. При цьому флірт виглядає дуже романтично і реально.

Молдавський співак та українська виконавиця обмінялися подарунками.

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