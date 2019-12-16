Известная украинская певица Тина Кароль похвасталась идеальным телом почти без одежды

Артистка в пикантной позе расположилась прямо на полу. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Кароль показалась в этот раз в черном платье и колготках. Но одежда почти ничего не прикрыла, ведь заметно, что знаменитость совсем без белья.

Тина облокотилась об стул и полностью расположилась на полу в пикантной позе. Фото прокомментировала и украинская звезда Оля Полякова, которая была краткой: "Ого 🔥🔥🔥".

Фанаты певицы успели оставить много комментариев под снимком:

"Если Тина не тигриица, то я физик", "Я горю", "Огонь", "Тина, что ты творишь", "Детка, ты просто пушка", "Я буду приличной, не буду материться, ну Кароль ну все же, это очень", "Тина ты знаешь, что ты просто огонь", "миледи, это невероятно красиво".

Ранее мы сообщали, что Кароль соблазнила молодую красотку в мини-платье.

В этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на котором артистка решила показать себя в невероятном образе в месте с солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной.

Так, певица представила трепетное видео, похваставшись женственным кадром вместе с солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной. Дело в том, что звезды решили создать небольшой дуэт.

Сообщалось, что Кароль и Балан показали свои чувства на публике, эксклюзивное видео.

Много поклонников следит за флиртом молдавского исполнителя Дана Балана и украинской певицы Тины Кароль. Некоторые думают, что это пиар, а кто-то верит в то, что это серьезное начало отношений. При этом флирт выглядит очень романтично и реально.

Молдавский певец и украинская исполнительница обменялись подарками.

Напомним, Кароль соблазнила горячими кадрами со знаменитой певицей

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