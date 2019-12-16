Популярна українська співачка Світлана Лобода вирішила показати апетитні форми в прозорому вбранні

Як повідомляє Politeka, знімки дівчина опублікувала в Instagram.

«Доброго ранку, друзі. Думаю, вже багато хто з вас прослухали наш альбом, і у вас є думка про нього. Пишіть в стрічці, дуже цікаво»,- сказала вона.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Лобода позує в прозорій кофті, з-під якого красується облягаючий бюстгальтер. Він ефектно підкреслює соковиті форми співачки.

Проте українці не змогли висловити свою думку про ідеальне тіло Лободи, оскільки кадри вона розмістила в Stories.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах. Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку шанувальників.

На цей раз вона вразила шанувальників своїм манікюром вражаючого розміру, а також нафарбованим.

Співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram, де позує в дзеркалі. На ній шуба чорного кольору, довгі червоні нігті, помада в тон нігтів, а також яскраво нафарбовані очі золотими тінями. З аксесуарів на Лободі видно лише одну масивну сережку золотого кольору.

Шанувальники неоднозначно відреагували на пост зірки, багатьох здивував «размерчік» нігтів співачки. Більшості ж образ улюблениці припав до душі, і вони відзначили красу Світлани Лободи.

Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Лобода показала ідеальне тіло в незвичайному вигляді, просто не впізнати.

Також Politeka писала, що спекотна Лобода шокувала пружними формами в сукні з блискіток.