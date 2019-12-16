Популярная украинская певица Светлана Лобода решила показать аппетитные формы в прозрачном наряде

Как сообщает Politeka, снимки девушка опубликовала в Instagram.

«Доброе утро, друзья. Думаю, уже многие из вас прослушали наш альбом, и у вас есть мнение о нем. Пишите в ленте, очень интересно»,- сказала она.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Лобода позирует в прозрачной кофте, из-под которого красуется облегающий бюстгальтер. Он эффектно подчеркивает сочные формы певицы.

Однако украинцы не смогли высказать свое мнение об идеальном теле Лободы, поскольку кадры она разместила в Stories.

Как сообщалось ранее, украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях. Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников.

На этот раз она поразила поклонников своим маникюром впечатляющего размера, а также вызывающим макияжем.

Певица опубликовала новое фото на своей странице в Instagram, где позирует в зеркале. На ней шуба черного цвета, красные длинные ногти, помада в тон ногтей, а также ярко накрашены глаза золотыми тенями. Из аксессуаров на Лободе видно лишь одну массивную сережку золотого цвета.

Поклонники неоднозначно отреагировали на пост звезды, многих удивил «размерчик» ногтей певицы. Большинству же образ любимицы пришелся по душе, и они отметили красоту Светланы Лободы.

Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.

Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.

Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.