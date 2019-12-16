Дружина відомого українського танцюриста Влада Ями Лілія разом зі своїм чоловіком показали спільне фото

На знімку Влад дивиться досить серйозно, а Лілія показує свій біцепс. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На фото Влад Яма в спортивному одязі, як і його дружина. Лілія при цьому показує свій біцепс в короткому топі.

Фанати не змогли прокоментувати або оцінити фото. Знімок був опублікований в сторіс.

Раніше ми повідомляли, що Яма з Усиком вирішили помірятися прямо в гримерці, фото облетіло мережу.

Український хореограф, шоумен Влад Яма опублікував цікавий знімок.

В кадрі знаменитість постав в компанії боксера Олександра Усика і футболіста Дениса Бойка.

"В дитинстві мріяв стати боксером або футболістом. Вважаю, що зробив правильний вибір😉 Я - 180 см, але... все пізнається в порівнянні😊 Великий респект. І дякую за таку зустріч", - підписав свій пост хореограф.

Користувачі мережі також відзначили значну різницю в зрості між знаменитостями і від душі повеселилися в коментарях.

Повідомлялося, що Влада Яму схопили поліцейські, перші подробиці і фото.

Український хореограф, шоумен Влад Яма потрапив в руки "правоохоронців" і поділився фото в своєму Instagram.

В кадрі знаменитість постав в смішний шапці, сірому пальті і світлих штанах. Яму за руки схопив один поліцейський, а другий стоїть поруч з пістолетом. Погляд у хореографа дуже сумний.

Як виявилося, таким чином, артист прорекламував український фільм "Нереальний Копець".

"Зі мною все в порядку... Майже... А «Нереальний Копець» скоро в кінотеатрах", - написав шоумен в пості.

Варто відзначити, що картина розповість про мажора, який абсолютно раптово стає поліцейським.

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