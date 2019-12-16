Жена известного украинского танцора Влада Ямы Лилия вместе со своим супругом показали совместное фото

На снимке Влад смотрит довольно серьезно, а Лилия показывает свой бицепс. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На фото Влад Яма в спортивной одежде, как и его супруга. Лилия при этом показывает свой бицепс в коротком топе.

Фанаты не смогли прокомментировать или оценить фото. Снимок был опубликован в сторис.

Ранее мы сообщали, что Яма с Усиком решили помериться прямо в гримерке, фото облетело сеть.

Украинский хореограф, шоумен Влад Яма опубликовал занятный снимок.

В кадре знаменитость предстал в компании боксера Александра Усика и футболиста Дениса Бойко.

"В детстве мечтал стать боксером или футболистом. Считаю что сделал правильный выбор😉 Я - 180 см, но... всё познаётся в сравнении😊 Большой респект. И спасибо за такую встречу", - подписал свой пост хореограф.

Пользователи сети также отметили внушительную разницу в росте между знаменитостями и от души повеселились в комментариях.

Сообщалось, что Влада Яму схватили полицейские, первые подробности и фото.

Украинский хореограф, шоумен Влад Яма попал в руки "правоохранителей" и поделился фото в своем Инстаграм.

В кадре знаменитость предстал в смешной шапке, сером пальто и светлых брюках. Яму за руки схватил один полицейский, а второй стоит рядом с пистолетом. Взгляд у хореографа очень грустный.

Как оказалось, таким образом, артист прорекламировал украинский фильм "Нереальный Копец".

"Со мной все в порядке... Почти... А «Нереальний Копець» скоро в кинотеатрах", - написал шоумен в посте.

Стоит отметить, что картина расскажет о мажоре, который совершенно внезапно становится полицейским.

Напомним, Влад Яма поразил душераздирающим видео с маленьким сыном

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