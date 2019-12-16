Відома українська співачка Віра Брежнєва, співачка, колишня учасниця групи ВІА Гра, показала частину свого виступу

Співачка на фото виконує свою пісню. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На черговий концерт Віра вирішила надіти короткий топ, який легко можна сплутати з нижньою білизною, а також білі штани. Образ Брежнєва доповнила босоніжками на високому каблуці. Завдяки екстремального топу можна легко оцінити пишні форми Віри.

Фанати не змогли залишити коментарі під відео, так як воно було опубліковано в сторіс.

Нагадаємо, Брежнєва зізналася, кому показує свої фото без одягу.

В новому інтерв'ю артистка зізналася, що любить слати своєму чоловікові відверті фото, коли вони тривалий час знаходяться в розлуці. Таким чином вона підігріває інтерес один одному.

«Вчора мій чоловік отримав моє фото з ванної», — сказала співачка.

А ще Віра Брежнєва зазначила, що улюбленим проведенням часу у них з Кісток є перегляд футбольних матчів.

«Ми з Кісток сідаємо, і нас не відірвати! Ми удвох дивимося. Враховуючи, що ми обидва не фанати. Це як традиція, таке класне сімейне проведення часу. Ми запрошуємо дітей. Ми кайфуємо», — зізналася Брежнєва.

Повідомлялося, що роздягнена Брежнєва завела відвертими кадрами прямо в гримерці.

Віра Брежнєва показала особистий знімок в мережі.

Так артистка опублікувала в сториз кілька відвертих кадрів. Сэлфи біля дзеркала вийшло цікавим – співачка сидить за столом в гримерці, її оголені плечі, вона, начебто, прикрила груди, можливо, темним рушником.

Шанувальники припустили, що вона на фото гола і лише частково «приховала» свої принади перед публікою в мережі.

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