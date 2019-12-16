Відома українська співачка Віра Брежнєва, співачка, колишня учасниця групи ВІА Гра, показала частину свого виступу
Співачка на фото виконує свою пісню. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
На черговий концерт Віра вирішила надіти короткий топ, який легко можна сплутати з нижньою білизною, а також білі штани. Образ Брежнєва доповнила босоніжками на високому каблуці. Завдяки екстремального топу можна легко оцінити пишні форми Віри.
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Фанати не змогли залишити коментарі під відео, так як воно було опубліковано в сторіс.
Нагадаємо, Брежнєва зізналася, кому показує свої фото без одягу.
В новому інтерв'ю артистка зізналася, що любить слати своєму чоловікові відверті фото, коли вони тривалий час знаходяться в розлуці. Таким чином вона підігріває інтерес один одному.
«Вчора мій чоловік отримав моє фото з ванної», — сказала співачка.
А ще Віра Брежнєва зазначила, що улюбленим проведенням часу у них з Кісток є перегляд футбольних матчів.
«Ми з Кісток сідаємо, і нас не відірвати! Ми удвох дивимося. Враховуючи, що ми обидва не фанати. Це як традиція, таке класне сімейне проведення часу. Ми запрошуємо дітей. Ми кайфуємо», — зізналася Брежнєва.
Повідомлялося, що роздягнена Брежнєва завела відвертими кадрами прямо в гримерці.
Віра Брежнєва показала особистий знімок в мережі.
Так артистка опублікувала в сториз кілька відвертих кадрів. Сэлфи біля дзеркала вийшло цікавим – співачка сидить за столом в гримерці, її оголені плечі, вона, начебто, прикрила груди, можливо, темним рушником.
Шанувальники припустили, що вона на фото гола і лише частково «приховала» свої принади перед публікою в мережі.
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А ще Politeka писала, що Брежнєва розставила ноги на очах у всіх і вбила наповал
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