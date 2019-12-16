Підопічна українського продюсера Потапа Мішель Андраде показала, як відірвалася з двома чоловіками
Як повідомляє Politeka, знімки дівчина розмістила в Instagram.
Так, Андраде спочатку танцює з чоловіками під пісню «Макарена» у білій кофті і синіх штанях. Однак потім одяг перетворюється у відвертий чорний наряд без штанів. При цьому дівчина ефектно виконує танець під трек. В якийсь момент один з чоловіків починає шлепати її по пікантному місці.
Уточнимо, що оскільки кадри співачка розмістила в Stories, українці не могли прокоментувати інцидент і витівку кумира.
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Як повідомлялося раніше, відома українська співачка і підопічна Потапа Мішель Андраде з'явилася на обкладинці відомого українського чоловічого журналу. Фото опублікувала подруга виконавиці і дочка Потапа Наташа Горова.
На фото Мішель в коротких шортах і сорочці зав'язаної на животі. Одне плече Андраде оголила, спершись рукою об машину. Образ співачка доповнила туфлями на високих підборах.
Фото було розміщене в сторіс. Фанати не змогли залишити свої коментарі, так як там немає такої можливості.
До цього Андраде без сорому показала апетитні форми у відвертому вбранні.
Так, дівчина позує в одному боді і курточці разом зі своєю подругою в гримерці. При цьому обидві дівчини виглядають щасливими.
Однак українці не змогли прокоментувати вбрання дівчини або висловити свою думку про вбранні кумира. Співачка розмістила знімок в Stories.
До цього ми писали, що родопечная Потапа засвітила форми в прозорій сукні.
«Я люблю цих дівчат», - йдеться у підписі.
Нагадаємо, дочка Потапа влаштувала пікантну фотосесію в одному білизна
А ще Politeka писала, що дочка Потапа спустила кофту і посвітила принадами в прозорій білизні
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