Підопічна українського продюсера Потапа Мішель Андраде показала, як відірвалася з двома чоловіками

Як повідомляє Politeka, знімки дівчина розмістила в Instagram.

Так, Андраде спочатку танцює з чоловіками під пісню «Макарена» у білій кофті і синіх штанях. Однак потім одяг перетворюється у відвертий чорний наряд без штанів. При цьому дівчина ефектно виконує танець під трек. В якийсь момент один з чоловіків починає шлепати її по пікантному місці.

Уточнимо, що оскільки кадри співачка розмістила в Stories, українці не могли прокоментувати інцидент і витівку кумира.

Як повідомлялося раніше, відома українська співачка і підопічна Потапа Мішель Андраде з'явилася на обкладинці відомого українського чоловічого журналу. Фото опублікувала подруга виконавиці і дочка Потапа Наташа Горова.

На фото Мішель в коротких шортах і сорочці зав'язаної на животі. Одне плече Андраде оголила, спершись рукою об машину. Образ співачка доповнила туфлями на високих підборах.

Фото було розміщене в сторіс. Фанати не змогли залишити свої коментарі, так як там немає такої можливості.

До цього Андраде без сорому показала апетитні форми у відвертому вбранні.

Так, дівчина позує в одному боді і курточці разом зі своєю подругою в гримерці. При цьому обидві дівчини виглядають щасливими.

Однак українці не змогли прокоментувати вбрання дівчини або висловити свою думку про вбранні кумира. Співачка розмістила знімок в Stories.

До цього ми писали, що родопечная Потапа засвітила форми в прозорій сукні.

«Я люблю цих дівчат», - йдеться у підписі.

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