Світлану Лободу запідозрили в спорідненні з Аллою Пугачовою

Несподіваною теорією поділилося російське видання VladTime. В матеріалі стверджується, що українська співачка може бути позашлюбною дочкою Примадонни. Журналісти наводять цілий ряд доказів цього припущення.

Так, зазначається, що в рік народження Лободи (1982) Пугачова приїжджала до Києва у рамках туру по Україні. Передбачається, що батьком української артистки міг бути керівник ВІА «РИТМ» Олександр Авілов, який гастролював з Пугачовою і якому приписують роман з нею. При цьому в тому ж році, коли народилася Лобода, він був засуджений.

Журналісти звертають увагу на те, що на вагітність Пугачової могло вказувати на те, що в 1982 році вона набрала вагу.

У журналістів також є теорія про те, чому Пугачова залишила народження дочки в таємниці. Вони відзначають, що тоді співачка не була одружена, тому народження дитини могло стати для неї ганьбою за тих часів. На їхню думку, Примадонна відмовилася від Лободи, залишивши її в пологовому будинку.

Ще одним доказом своєї теорії автори матеріалу називають сильне зовнішнє схожість співачок: нібито у них один ніс, виріз очей, форма обличчя і навіть схожий голос.

Раніше ми писали про те, що про роман української співачки Світлани Лободи і соліста групи Rammstein Тілля Ліндеманна давно ходять чутки, але артисти ніяк не коментують дану інформацію.

Зараз на просторах інтернету з'явилася нова неофіційна інформація про весілля двох артистів. Появи таких чуток послужив спільний кліп групи і співачки на пісню "Frau & Mann".

Крім того, користувачі мережі обговорили одне з відео, в якому Пугачова робить Лободі благословляючий жест. Можливо, примадонна благословила співачку для вступу в шлюб з Линдеманном.

Також користувачі мережі помітили на безіменному пальці співачки кільце, схоже на обручку.

Нагадаємо, скандал розгорівся в сім'ї Пугачової: Орбакайте не витримала.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко "озолотив" Пугачову після концерту: Лободі таке і не снилося.

Також Politeka писала, що переполох почався в будинку Пугачової, діти довели Примадонну до сліз.