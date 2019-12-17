Фотомодель і Instagram-діва Анастасія Квітко, відома як "російська Кім Кардашьян" без тіні збентеження радує шанувальників відвертими знімками

Як передає Politeka.net, в своєму мікроблозі в Instagram знаменитість поділилася свіжими фото, зробленими на відпочинку в одній з жарких країн. Настя постала, оточена пальмами на білому піску, в бікіні забарвлення "зебра", а також з фіолетовим парео на стегнах. Апетитні форми дівчини не помітить хіба що сліпий. Красуня показала на фото все, на що здатна: чудовий вид на її розкішні принади відкривається і спереду, і ззаду. Судячи з усього, верх від купальника замалий для Насті, адже ці соковиті "дині" насилу вмістилися в чашечки ліфчика.

Коментуючі не стримали захват, засипавши "Кім" компліментами.

"Фіолетовий найкращий колір 💜"

"Гаряча гаряча мммммм🔥🔥🔥🔥🔥🔥"

"ти бездоганна😍"

"Немає сумнівів у тому, що ти супер красива, в двох словах - ти ідеальна"

"о, господи 😍 "

"Така мила, моя любов😍 Я люблю тебе, крихітко @anastasiya_kvitko 🙌❤️ найкрасивіша жінка в світі 😍😘❤️🤗"

Раніше ми повідомляли, Квітко похвалилася неймовірно сексуальним образом в червоному бікіні на яхті. Модель широко розставила ноги і кокетливо відвела погляд убік. Судячи з численних лайків, "вогників" та "сердечок", моделі вдалося зачепити шанувальників не на жарт цим гарячим знімком.

Також ми писали, "російська Кардашьян" приголомшила відвертим знімком. Анастасія вибрала для фото дуже провокаційний образ - шовкову міні спідницю і мереживний ліфчик, який був на скільки прозорий, що можна побачити все.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян чоловікові загрожує розлученням.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.

Також Politeka писала, що російська Кардашьян похвалилася перекачанным принадностями: вже нікуди не влазять