Фотомодель и Инстаграм-дива Анастасия Квитко, известная как "русская Ким Кардашьян" без тени смущения радует поклонников откровенными снимками

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм знаменитость поделилась свежими фото, сделанными на отдыхе в одной из жарких стран. Настя предстала, окруженная пальмами на белом песке, в бикини расцветки "зебра", а также с фиолетовым парео на бедрах. Аппетитные формы девушки не заметит разве что слепой. Красавица показала на фото все, на что способна: замечательный вид на ее роскошные прелести открывается и спереди, и сзади. Судя по всему, верх от купальника маловат для Насти, ведь эти сочные "дыни" с трудом уместились в чашечки лифчика.

Комментирующие не сдержали восторг, засыпав "Ким" комплиментами.

"Фиолетовый самый лучший цвет 💜"

"Горяча горяча мммммм🔥🔥🔥🔥🔥🔥"

"ты безупречна😍"

"Нет сомнений в том, что ты супер красивая, в двух словах - ты идеальна"

"о, господи 😍 "

"Такая милая, моя любовь😍 Я люблю тебя, детка @anastasiya_kvitko 🙌❤️ самая красивая женщина в мире 😍😘❤️🤗"

Ранее мы сообщали, Квитко похвасталась невероятно сексапильным образом в красном бикини на яхте. Модель широко расставила ноги и кокетливо отвела взгляд в сторону. Судя по многочисленным лайкам, "огонькам" и "сердечкам", модели удалось зацепить поклонников не на шутку этим горячим снимком.

Также мы писали, "русская Кардашьян" ошарашила откровенным снимком. Анастасия выбрала для фото очень уж провокационный образ - шелковую мини юбку и кружевной лифчик, который был на сколько прозрачный, что можно увидеть все.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян похвасталась перекачанным прелестями: уже никуда не влазят