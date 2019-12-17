38-річна російська ведуча Ксенія Собчак накликала на себе гнів релігіозників. А все через одне фото

Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram Собчак поділилася знімком, на якому вона з'явилася в сережках-іконах із зображенням Ісуса Христа. Фото влаштувало справжній вибух в мережі. Ситуацію прокоментував представник православної церкви, голова Патріаршої комісії у справах сім'ї протоієрей Димитрій Смирнов.

За його словами, за таке богохульство світська левиця "погано кінчить".

"Всі люди, які займаються блюзнірством, погано кінчають. Тому я заздалегідь шкодую Ксенію Анатоліївну", – процитував Смирнова телеграм-канал "Підйом".

Відзначимо, що не тільки церковників обурив образ "боярині" - користувачі мережі також підняли справжній "хайп" з цього приводу.

"А чого так скромно ????!!!!🤣"

"скільки передач буде знято про ці сережки)"

"Це потрібно носити з молитвою на устах!"

"А в лобі...зірка горить🔥"

"Православненько, Ксенія👏 Що далі? П'ятеро дітей, недільна школа, великодні пости?"

"Батюшки,яка краля😀👍🔥"

"Скромно😅"

"Вже зовсім чмокнулась!"

"не зрозумію, хреститися треба чи ні?😂"

"Боженька покарає за такі сережки"

"Тихо шифером шарудячи, їде дах не поспішаючи"

"Тому імперія розвалилася ..."

Раніше ми повідомляли, чоловік Собчак, режисер Костянтин Богомолов, опублікував пікантне відео з відпочинку на Мальдівах. Ролик знятий під час прогулянки на яхті.

Ксенія з'явилася в довгому білому платті, яке одягла на абсолютно голе тіло, що не могло не викликати фурор в мережі.

Коментуючі високо оцінили форми ведучої: "Хороша...", "така щаслива", "Щасливу жінку відразу видно якщо не по очах,по усмішці,навіть по жестах..", "Ну дуже шикарне відео, вау Ксенія красуня".

Також ми писали, Собчак з Богомоловим розписалися кілька місяців тому, а вже, як виявилося, не живуть разом. Цей момент в ефірі одного з російських каналів прояснила мати Собчак Людмила Нарусова. За її словами, Богомолов ніяк не вписується в ритм життя Ксенії.

Тим більше, що Собчак зараз зайнята облаштуванням ще одного заміського будинку, який знаходиться у їх спільній власності. При цьому живе вона поки в іншому будинку з матір'ю і сином Платоном.