38-річна російська ведуча Ксенія Собчак накликала на себе гнів релігіозників. А все через одне фото
Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram Собчак поділилася знімком, на якому вона з'явилася в сережках-іконах із зображенням Ісуса Христа. Фото влаштувало справжній вибух в мережі. Ситуацію прокоментував представник православної церкви, голова Патріаршої комісії у справах сім'ї протоієрей Димитрій Смирнов.
За його словами, за таке богохульство світська левиця "погано кінчить".
"Всі люди, які займаються блюзнірством, погано кінчають. Тому я заздалегідь шкодую Ксенію Анатоліївну", – процитував Смирнова телеграм-канал "Підйом".
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Відзначимо, що не тільки церковників обурив образ "боярині" - користувачі мережі також підняли справжній "хайп" з цього приводу.
"А чого так скромно ????!!!!🤣"
"скільки передач буде знято про ці сережки)"
"Це потрібно носити з молитвою на устах!"
"А в лобі...зірка горить🔥"
"Православненько, Ксенія👏 Що далі? П'ятеро дітей, недільна школа, великодні пости?"
"Батюшки,яка краля😀👍🔥"
"Скромно😅"
"Вже зовсім чмокнулась!"
"не зрозумію, хреститися треба чи ні?😂"
"Боженька покарає за такі сережки"
"Тихо шифером шарудячи, їде дах не поспішаючи"
"Тому імперія розвалилася ..."
Раніше ми повідомляли, чоловік Собчак, режисер Костянтин Богомолов, опублікував пікантне відео з відпочинку на Мальдівах. Ролик знятий під час прогулянки на яхті.
Ксенія з'явилася в довгому білому платті, яке одягла на абсолютно голе тіло, що не могло не викликати фурор в мережі.
Коментуючі високо оцінили форми ведучої: "Хороша...", "така щаслива", "Щасливу жінку відразу видно якщо не по очах,по усмішці,навіть по жестах..", "Ну дуже шикарне відео, вау Ксенія красуня".
Також ми писали, Собчак з Богомоловим розписалися кілька місяців тому, а вже, як виявилося, не живуть разом. Цей момент в ефірі одного з російських каналів прояснила мати Собчак Людмила Нарусова. За її словами, Богомолов ніяк не вписується в ритм життя Ксенії.
Тим більше, що Собчак зараз зайнята облаштуванням ще одного заміського будинку, який знаходиться у їх спільній власності. При цьому живе вона поки в іншому будинку з матір'ю і сином Платоном.
Нагадаємо, чоловік Собчак виставив пікантні принади дружини напоказ: "під прозорим білим платтям ховається..."
Як повідомляла Politeka, Собчак довела до істерики улюблену пропагандистку Путіна, скандальне відео.
Також Politeka писала, що Собчак після весілля вибухнула маячнею про Україну: «потрібно добити і дотиснути».