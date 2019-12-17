Російський шоумен Максим Галкін, чоловік співачки Алли Пугачової, образився на негативний коментар під фото, який йому залишив один з фоловерів в соцмережі. Галкін, бачте, "принц", а хтось посмів дизлайкнуть

Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram комік поділився знімком, на якому з'явився в костюмі і білій сорочці на тлі розкішного інтер'єру, під стать палацам. Кадр так і пашить багатством та успіхом.

"Вчора повернувся додому, весь такий при параді, сфотався, але запізно було виставляти, а от сьогодні запилив. А то скажете, що я тільки в треніках фотаюсь, а ось піди ж ти - принц 🤴🏻#самнасебяненарадуюсь", - підписав фото Галкін.

Самовдоволення артиста не всім припало до вподоби. Один з фоловерів написав у коментарях слово "дизлайк", за що тут же отримав відповідь від Галкіна у вигляді нецензурної образи "су*а".

У цілому коментуючі із сарказмом поставилися до "принца". А деякі й зовсім відкрито зізналися, що спочатку замилувалися шикарними дверима, на тлі яких знявся Максим, а не ним.

"Білий кінь за дверима? 🤔" - "Б'є копитом у двері - на фотці не чути"

"Я теж довго дивилася на двері....😍"

"Спочатку ви мені просто не подобалися, потім дратували, після сміялася, а зараз прямо подобаться почали🤔. Таке відчуття, що все продумано🤣 у вас"

"👍😍вибачте, Максим, але в першу чергу помітила двері👌шедевральні ☺️🌹"

"Якийсь втомлений принц. Але хороший."

"А де ж ви принцесу втратили?😏😊 @maxgalkinru 💕 @alla_orfey"

"Так... Під стать дверей за спиною... 😂"

"Схуд зовсім Максим, і перекусити напевно ніколи)"

Раніше ми повідомляли, Галкін здивував кадром з голим торсом. Так, шоумен займався декором двору власного особняка, перетягуючи величезні шахові фігури, і поділився фото процесу в своєму Instagram. Все б нічого, але Максим постав в одних лиш синіх треніках і кросівках, так що погляду прихильників відкрилося його підкачане тіло.

Кадр зібрав безліч коментарів:

"А чому у штанях?😏 Потрібно було і їх зняти.😆"

"Волоссячко на грудях випали?😫😩 😂💪😁✌"

"Макс, розслаб животик"

"Прям аполон! Ось це Я розумію шахи нашого розміру)))"

Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами: "прямо в машині...", пікантні кадри.

Також Politeka писала, що Галкін похвалився голим торсом, Пугачової пощастило: "Аполлон"