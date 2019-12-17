Образи Ані Лорак викликають масу обговорень в мережах, люди діляться абсолютно різними думками

Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади, пише Рoliteka.net.

В цей раз знаменита артистка поділилася новими кадрами, на яких показала себе в незвичайному стилі і засвітила «нове» обличчя. Так, Кароліна опублікувала відео, на якому позує перед початком чергового концерту.

При цьому, на нових фото Кароліни вона сама позувала в частково різних образах. Так, на новому фото, представленим у разеделе Сторі, співачка присвятила дивно тонкої, навіть занадто, талією. При цьому зірка спантеличила дещо натягнутою і штучною посмішкою. Сама артистка одягнена в белстящий наряд, який підкреслив її форми, на обличчі Лорак легкий макіяж, а волосся распущенны. На наступному, вже чорно-білому кадрі, артистка з'явилася вже, очевидно, без одягу, але з тією ж укладкою.

Лорак позувала сидячи перед дзеркалом із серйозним виразом обличчя.

Раніше ми повідомляли, що Ані Лорак без білизни розляглася на столі і засвітила пікантні місця.

Відома українська співачка, яка давно живе і працює в Росії, опублікувала короткий ролик у себе в сторисе, де вона розташувалася в одній ночнушке на кухонному столі без білизни.

Співачка зовсім забула про білизну і її гідність виявилося практично розкритим на кадрах. Лорак розташувалася на спині й задерла ногу, при цьому голова в неї звисала зі столу.

Прокоментувати такий спекотний знімок фанати не змогли, так як співачка залишила його в сторіс, де немає такої функції.

Повідомлялося, що безсоромна Лорак залишилася без білизни заради фотосесії в коротенькому топі.

цього разу Лорак представила самі пікантні кадри зі свого нового кліпу. При цьому Кароліна позувала в коротенькому топі, оголяющем її груди без білизни.

Нагадаємо, Лорак розстебнула блузку і показала головне достоїнство

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