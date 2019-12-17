Образы Ани Лорак вызывают массу обсуждений в сетях, люди делятся абсолютно разными мнениями

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны, пишет Рoliteka.net.

В этот раз знаменитая артистка поделилась новыми кадрами, на которых показала себя в необычном стиле и засветила «новое» лицо. Так, Каролина опубликовала видео, на котором позирует перед началом очередного концерта.

При этом, на новых фото Каролины она сама позировала в отчасти разных образах. Так, на новом фото, представленным в разеделе Стори, певица посветила удивительно тонкой, даже слишком, талией. При этом звезда озадачила несколько натянутой и искусственной улыбкой. Сама артистка одета в белстящий наряд, подчеркнувший ее формы, на лице Лорак легкий макияж, а волосы распущенны. На следующем, уже черно-белом кадре, артистка предстала уже, очевидно, без одежды, но с той же укладкой.

Лорак позировала сидя перед зеркалом с серьезным выражением лица.

Ранее мы сообщали, что Ани Лорак без белья разлеглась на столе и засветила пикантные места.

Известная украинская певица, которая давно живет и работает в России, опубликовала короткий ролик у себя в сторисе, где она расположилась в одной ночнушке на кухонном столе без белья.

Певица совсем забыла про белье и ее достоинство оказалось практически раскрытым на кадрах. Лорак расположилась на спине и задрала одну ногу, при этом голова у нее свисала со стола.

Прокомментировать такой жаркий снимок фанаты не смогли, так как певица оставила его в сторис, где нет такой функции.

Сообщалось, что бесстыжая Лорак осталась без белья ради фотосессии в коротеньком топе.

В этот раз Лорак представила самые пикантные кадры из своего нового клипа. При этом Каролина позировала в коротеньком топе, оголяющем ее грудь без белья.

Напомним, Лорак расстегнула блузку и показала главное достоинство

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