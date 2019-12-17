36-річний російський артист Сергій Лазарєв прокоментував численні чутки і припущення, хто мати його 5-річного сина Микити і однорічної дочки Ані
За словами Лазарєва, "це тільки його діти", яких виносила й народила сурогатна мати, пише "Стархит". Співак додав, що сурогатні матері - роблять добру справу.
«Сурогатна матір не є біологічною матір'ю моїх дітей... Жінки, які вирішують бути сурогатними матерями, роблять добру справу для інших, тим самим вирішуючи свої фінансові питання при повної анонімності. Загалом, Аня і Микита — тільки мої діти», - заявив артист.
Цілком резонно, що у публіки з'являються питання і зауваження з приводу того, що малятам потрібна мама. Сергій на це дивиться неординарно: на його думку, він сам в змозі впоратися з роллю обох батьків і його діти не будуть ніколи ні в чому мати потребу, в тому числі любові та ласці.
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Як повідомляла Politeka, Лазарєв проговорився про особисте життя, такого ніхто не очікував: «Б'є його, а він терпить»
Також Politeka писала, що Лорак похвалилася подарунком від Лазарєва.