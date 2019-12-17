36-річний російський артист Сергій Лазарєв прокоментував численні чутки і припущення, хто мати його 5-річного сина Микити і однорічної дочки Ані

За словами Лазарєва, "це тільки його діти", яких виносила й народила сурогатна мати, пише "Стархит". Співак додав, що сурогатні матері - роблять добру справу.

«Сурогатна матір не є біологічною матір'ю моїх дітей... Жінки, які вирішують бути сурогатними матерями, роблять добру справу для інших, тим самим вирішуючи свої фінансові питання при повної анонімності. Загалом, Аня і Микита — тільки мої діти», - заявив артист.

Цілком резонно, що у публіки з'являються питання і зауваження з приводу того, що малятам потрібна мама. Сергій на це дивиться неординарно: на його думку, він сам в змозі впоратися з роллю обох батьків і його діти не будуть ніколи ні в чому мати потребу, в тому числі любові та ласці.

«Головне — щоб діти зростали в любові. Скільки цих нібито повноцінних сімей, в яких діти нікому не потрібні? Мама п'є, тато кинув... Тому тут важливий усвідомлений вибір, важливо хотіти дітей, а спосіб — другорядне питання», - підкреслив він.

Раніше ми повідомляли, шанувальники співака приписували йому роман з його давньою подругою Анною Бєлодідовою, мовляв, і матір'ю дітьми є саме вона. В мережі ходили чутки, що пара живе разом, виховуючи малечу.

Також ми писали, нещодавно Лазарєв, як щасливий батько поділився у програмі "Вечірній Ургант" моментами з життя Микити і Ані. За словами Лазарєва, дівчинка може вдарити братика, а він повчає сина, що треба терпіти, адже Аня ще занадто маленька, щоб зрозуміти, що так робити не можна.

«Почекай, Микитушка, вона поки не може нічого пояснити, не розуміє нічого, тому терпи», - розповів Лазарєв.

Крім того, у мережі обговорюють ймовірний роман Лазарєва зі співачкою Ані Лорак. Численні кадри, на яких артисти мило обіймаються, ставлять шанувальників у глухий кут. Незважаючи на заперечення романтичного зв'язку, очевидно ж, що немає диму без вогню.

Проте в одному з недавніх інтерв'ю співак зізнався, що до весілля поки не готується: ні з однією з "обраниць", яких йому пророкували. Мабуть, артист вирішив засунути в дальній ящик відносини з жінками й зайнятися роботою та дітьми.