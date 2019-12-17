Популярна співачка Тіна Кароль представила новий кадр із стильної і чуттєвої фотосесії в новому іміджі 

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на якому артистка вирішила показати себе в неймовірному образі, повідомляє Politeka.

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Премьера аромата Тины Кароль: певица выпускает собственный парфюм  Поп-дива Тина Кароль выпускает парфюм своего имени. Аромат получил название Tina by Tina Karol. Презентация духов состоится 19 декабря в 19-00 в @bomondua в @tsum.kyiv. Новинка стала событием зимнего парфюмерного сезона, и ее выпуск аккурат Новогодним праздникам подчеркивает, каким должен быть идеальный подарок украинским девушкам на Новый год и Рождество.  Созданные из любимых парфумерных нот певицы, духи Тины Кароль - это нежный цветочный аромат. На стартовой ноте доносится яблоко и свежий мандарин, на смену приходит нота сердца весенний ландыш, а после раскрывается тональность чайной розы. Финал составлен из восточных нот во главе с пачули, мускуса и витивера. Нежный, притягательный шлейф словно творчество Тины Кароль пленит и сразу делает вас истинной поклонницей аромата. «Я хотела создать аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки одетые в этот парфюм нравились бы своим вторым половинкам. Знаю, как создавать песни, а духи - это мелодия нашей души. Я подумала, что мой первый аромат будет легким, сладким и будоражащим сознание! Кокетство в моде! Такими и вышли духи Tina by Tina Karol», - говорит певица о своем первом аромате.  Отметим, что выпуск парфюма - это не первые шаги звезды в бьюити-сигменте, Тина Кароль уже выпускала красную помаду. Продукт побил рекорды продаж, и был распродан на концернах певицы всего за пару месяцев, так и не попав в свободную продажу.  Парфюм Tina by Tina Karol для широкой публики будет эксклюзивно представлен во всех магазинах парфюмерии и косметики @bomondua, он-лайн на Bomond.com.ua, а также будет продаваться на сольных концертах певицы. Отметим, что произведены духи Тины Кароль в Украине ведущим на рынке производителем косметики и парфюмов «Астра Косметик».

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В цей раз співачка показала в розділі Instagram кадр, на якому позує в чуттєвому і ніжному образі. На фото, що з'явився в записі зірки, вона позує в незвичайному стилі. Її волосся красиво укладені, а на обличчі легкий макіяж. 

Одним з найстильніших знімків, доповнених рекламою нових парфумів, артистка поділилася сьогодні, виставивши напоказ її яскравий макіяж з акцентом на червоні губи, а також саме тіло в пікатній позі. 

Кароль вирішила спокусливо позувати, виставивши напоказ трохи пікантних частин тіла, але лише частково, залишивши фанатів мліти від одного виду – як відомо, Кароль не є прихильницею пікантних і викликають образів. 

«Поп-діва Тіна Кароль випускає парфуми свого імені. Аромат отримав назву Tina by Tina Karol. Створені з улюблених парфумних нот співачки, парфуми Тіни Кароль - це ніжний квітковий аромат. На стартовій ноті доноситься яблуко і свіжий мандарин, на зміну приходить нота серця весняний, конвалія, а після розкривається тональність чайної троянди. Фінал складений зі східних нот на чолі з пачулі, мускусу і витивера. Ніжний, приємний шлейф немов творчість Тіни Кароль полонить і відразу робить вас щирою прихильницею аромату», – йдеться на сторінці Тіни.

При цьому сама зірка зазначає, що хотіла створити той аромат, який би подобався самим дівчатам, а дівчата «одягнені» у цей парфум подобалися б своїм другим половинкам. Знаю, як створювати пісні, а парфуми - це мелодія душі. Я подумала, що мій перший аромат буде легким, солодким і пробуджує свідомість! Кокетство в моді», – наголосила Кароль.

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