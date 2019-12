View this post on Instagram

Премьера аромата Тины Кароль: певица выпускает собственный парфюм Поп-дива Тина Кароль выпускает парфюм своего имени. Аромат получил название Tina by Tina Karol. Презентация духов состоится 19 декабря в 19-00 в @bomondua в @tsum.kyiv. Новинка стала событием зимнего парфюмерного сезона, и ее выпуск аккурат Новогодним праздникам подчеркивает, каким должен быть идеальный подарок украинским девушкам на Новый год и Рождество. Созданные из любимых парфумерных нот певицы, духи Тины Кароль - это нежный цветочный аромат. На стартовой ноте доносится яблоко и свежий мандарин, на смену приходит нота сердца весенний ландыш, а после раскрывается тональность чайной розы. Финал составлен из восточных нот во главе с пачули, мускуса и витивера. Нежный, притягательный шлейф словно творчество Тины Кароль пленит и сразу делает вас истинной поклонницей аромата. «Я хотела создать аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки одетые в этот парфюм нравились бы своим вторым половинкам. Знаю, как создавать песни, а духи - это мелодия нашей души. Я подумала, что мой первый аромат будет легким, сладким и будоражащим сознание! Кокетство в моде! Такими и вышли духи Tina by Tina Karol», - говорит певица о своем первом аромате. Отметим, что выпуск парфюма - это не первые шаги звезды в бьюити-сигменте, Тина Кароль уже выпускала красную помаду. Продукт побил рекорды продаж, и был распродан на концернах певицы всего за пару месяцев, так и не попав в свободную продажу. Парфюм Tina by Tina Karol для широкой публики будет эксклюзивно представлен во всех магазинах парфюмерии и косметики @bomondua, он-лайн на Bomond.com.ua, а также будет продаваться на сольных концертах певицы. Отметим, что произведены духи Тины Кароль в Украине ведущим на рынке производителем косметики и парфюмов «Астра Косметик».