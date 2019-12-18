Екс-солістка групи «Серебро» Ольга Серябкіна знялася у відвертій фотосесії

Спекотна красуня – тепер вже сольна співачка MOLLY – що колись виступала у складі групи «Серебро», показала ефектний знімок в мережі. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російської знаменитості.

Дівчина вразила публіку у мережі V-подібним бра зі «шторками» і пишними грудьми в ньому. Мега-яскравий макіяж на обличчі артистки образ доповнив, вона сперлася на стіну і з байдужим виразом обличчя дивиться в камеру:

«А ви сумуєте за кимось в даний момент?😘», - підписала виконавиця відвертий знімок.

Шанувальники оцінили новий кадр і зазначили, в основному, що екс-солістка «Серебро» дуже приваблива жінка:

«Ти краще всіх 😍немає слів просто супер 👏👏»

«смачненька»

«Який же ротик 👍»

«Вау, вогонь»

Нагадаємо, раніше учасниця групи Serebro Ольга Серябкіна, яка покинула колектив в кінці 2018 року, порадувала шанувальників новим відвертим фото.

Дівчина епатувала своїми знімками. Вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram яскравий і спокусливий кадр. А після Оля вирішила спростувати кілька скандальних чуток і розповісти про себе. З цього приводу співачка взяла участь в шоу «нестрашно суд», де вона дала відверті відповіді про своє життя.

Наприклад, Оля розповіла, що вона дуже відповідальна з грошима, не любить давати в борг і навіть є трудоголіком, працюючи цілодобово безперервно. Не забула Оля розповісти і про інтимне життя:

«У мене не викликають бажання просто перехожі. Я завжди повинна бути переконана, що він мені подобається. Я робила це в необдуманих, громадських місцях, а потім думала: «Мене ніхто не побачив?», – каже колишня учасниця групи «Серебро».

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

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