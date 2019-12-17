Відома українська співачка MARUV похвалилася об'ємними формами в прозорому одязі

Знімок був зроблений на вулиці. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

MARUV в цей раз позувала в червоній куртці і чорній шляпі. Куртка була розстебнута, а під нею виднілася прозора чорна одяг в сіточку. На фото можна оцінити об'ємні форми співачки.

Фанати залишили кілька коментарів під знімком:

"Красуня", "Моя зірка", "О господи", "Незаконна дружина Ісуса", "Просто Богиня", "Вогонь", "Найкраща", "Шалено красиво", "Анечка, ти така красива. Дуже крутий образ", "Вогнище".

Раніше ми повідомляли, що MARUV блиснула схудлою фігурою в екстра-міні.

Скандальна українська співачка MARUV, яка славиться своїми відвертими танцями і незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами з свого концерту.

цього разу артистка показала себе у витонченому напівпрозорому вбранні чорного кольору. Зірка відвідала зйомки телевізійного шоу, викликавши тим самим бурхливу реакцію в мережі. Також до цього артистка приголомшила пікантними кадрами зі свого останнього виступу. Особливості коротких відеороликів надають не тільки яскраві танці дівчат на тлі неонових вогнів, але ще й танець Анни в знаменитих срібних трусиках.

Повідомлялося, що безсоромна MARUV блиснула принадами в прозорому вбранні.

Популярна українська виконавиця MARUV вирішила засвітити пишні форми в прозорому вбранні.

Так, співачка позує в прозорій кофті і чорному боді, який ефектно підкреслює її форми. При цьому доповнювати образ співачка вирішила золотим ланцюжком.

Уточнимо, що знімок MARUV розмістила в Stories, тому відреагувати на нього українці не змогли.

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