Бред Пітт завітав на вечірку до Дженніфер Еністон

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон влітку публічно зізналася, що досі кохає ексчоловіка Бреда Пітта. І ось Дженніфер не втратила нагоди запросити Бреда до себе на вечірку, про це повідомляє Politeka.net.

Еністон зібрала близьких людей у себе вдома на "tree trimming party". На таких заходах люди випивають, спілкуються, але найголовнішою фішкою - є прикрашання різдвяної ялинки.

Бреда Пітта помітили біля будинку Дженніфер .

Всього на вечірці було приблизно 50 гостей. Цю інсайдерську інформацію надав один із запрошених.

Також раніше повідомлялося, що мати актора Бреда Пітта висловилася про колишню дружину сина Анджеліну Джолі.

За словами 79-річної Ети Пітт, екс-дружина Бреда обмежує спілкування дітей з ним.

Варто відзначити, що Ета Пітт завжди була більш прихильною до першої дружини Пітта Дженніфер Еністон, з якою у неї склалися дружні стосунки. Джолі тим часом ревнувала, боячись, що мати спробує повернути Бреда до Дженніфер.

Коли Джолі і Пітт розлучилися, то перша помстилася батькам колишнього чоловіка. Зірка обмежила можливість шістьох дітей зустрічатися з ними.

Нагадаємо, що Пітт відповів на питання про дітей і колишню дружину Анджеліну Джолі в одному з інтерв'ю. Як зазначив актор, він довгий час був беземоційним, але зараз все стало на свої місця. Пітт зізнався - він не плакав близько 20 років, але зараз він став більш чутливим.

Бред вдячний собі за скоєні помилки, адже вони привели його до мудрості. Актор упевнений, що потрібно миритися з людськими слабкостями і збентеженням. А наступний крок після помилки визначає суть людини.

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