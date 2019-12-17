Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями
В цей раз знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала на новий відео і фото свій відпочинок після зйомок у відомому шоу, пише Politeka.
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Яскравими фото зірка ділиться з шанувальниками досить часто і цей раз не став винятком.
Зірка традиційно похвалилася чином дня, який із задоволенням продемонструвала в розділі Сторі в Instagram. Варто відзначити, що Никитюк не так давно повернулася додому, після тривалого і яскравого подорожі по Китаю.
Артистка виглядає відпочившою і дуже радісною. Дівчина сидить за столом перед стилістом з розпущеним волоссям і милується макіяжем і вбранням. Зазначимо, цього разу Леся блиснула фігуркою в шкіряних штанях і тонкої бежевою майці. Оскільки фото були опубліковані в розділі Сторі, шанувальники не змогли їх прокоментувати.
Раніше зірка також вирішила показати цілу серію відео з відпочинку, на який нещодавно вирушила. Сама артистка відправилася на відпочинок в Китай, де активно подорожує і милується пам'ятками, проте це не заважає їй показувати яскраві знімки в Instagram.
«Принцеса Китаю Луся і Дегустація голови качки 😂 # china #food # багиняламината # лесялесичка», – жартівливо коментує серію яскравих кадрів в Instagram Никитюк.
Ось що написали користувачі з приводу побаченого:
«Дуже смішно, обіс*ать коліна просто 😂😂😂», «Блін, Леся – їси вкусняшки і не поправляєшся. Пались – що за фокуси?) Магія?)) 😉», «Да уж.. Жінкам не звикати чоловічі мізки виїдати.. Певний досвід помітний..😂😂😂😂👍😎», «Ну звичайно коли варять голову отрубывают дзьоб.», «Дааа😂я аж розплакалася з виразу твого обличчя на кожну деталь яку ти пробывала😁», «Цілеспрямований качур! 🔥».
Нагадаємо, Никитюк влаштувала перед дівчатами гарячі танці.
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