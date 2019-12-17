Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями
В этот раз знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной ети Инстаграм показала на новый видео и фото свой отдых после съемок в известном шоу, пишет Politeka.
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Яркими фото звезда делится с поклонниками довольно часто и этот раз не стал исключением.
Звезда традиционно похвасталась образом дня, который с удовольствием продемонстрировала в разделе Стори в Инстаграм. Стоит отметить, что Никитюк не так давно вернулась домой, после длительного и яркого путешествия по Китаю.
Артистка выглядит отдохнувшей и очень радостной. Девушка сидит за столом перед стилистом с распущенными волосами и любуется макияжем и нарядом. Отметим, в этот раз Леся сверкнула фигуркой в кожаных штанах и тонкой бежевой майке. Поскольку фото были опубликованы в разделе Стори, поклонники не смогли их прокомментировать.
Ранее звезда также решила показать целую серию видео из отдыха, на который недавно отправилась. Сама артистка отправилась на отдых в Китай, где активно путешествует и любуется достопримечательностями, однако это не мешает ей показывать яркие снимки в Инстаграм.
«Принцесса Китая Луся и Дегустация головы утки 😂 # china #food # багиняламината # лесялесичка», – шутливо комментирует серию ярких кадров в Инстаграм Никитюк.
Вот что написали пользователи по поводу увиденного:
«Очень смешно, обос*ать колени просто 😂😂😂», «Блин, Леся – кушаешь вкусняшки и не поправляешься. Пались – что за фокусы?) Магия?)) 😉», «Да уж.. Женщинам не привыкать мужские мозги выедать.. Определенный опыт заметен..😂😂😂😂👍😎», «Ну обычно когда варят голову отрубывают клюв.», «Дааа😂я аж прослезилась с твоего выражения лица на каждую деталь которую ты пробывала😁», «Целеустремленный качур! 🔥».
Напомним, Никитюк устроила перед девушками горячие танцы.
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