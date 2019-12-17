Підопічна відомого українського співака і продюсера Олексія Потапенка Мішель Андраде показала фото в диму

Дівчина закрила очі від задоволення. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На фото Мішель в одязі з відкритими плечима. Вона мрійливо закрила очі, а навколо все в диму. Фото вийшло дуже загадковим.

Фанати не змогли оцінити знімок. Він був опублікований в сторіс, де така функція відключена.

Раніше ми повідомляли, що підопічна українського продюсера Потапа Мішель Андраде показала, як смалить з двома чоловіками.

Так, Андраде спочатку танцює з хлопцями під пісню «Макарена» у світлій кофті і синіх штанях. Однак потім одяг перетворюється у відвертий чорний наряд без штанів. При цьому дівчина ефектно виконує танець під трек. В якийсь момент один з чоловіків починає бити її по пікантному місці.

Уточнимо, що оскільки кадри співачка розмістила в Stories, українці не могли прокоментувати інцидент і витівку кумира.

Повідомлялося, що популярна українська артистка і підопічна продюсера Потапа Мішель Андраде засвітила соковиті форми у відвертому вбранні.

Так, дівчина позує в одному боді і курточці разом зі своєю подругою в гримерці. При цьому обидві дівчини виглядають щасливими.

Однак українці не змогли прокоментувати вбрання дівчини або висловити свою думку про вбранні кумира. Співачка розмістила знімок в Stories.

До цього ми писали, що Мішель Андраде в короткому топі похвалилася розкішною фігурою.

«Ви вже зрозуміли, мій сьогоднішній НАСТРІЙ - Цілуй. А ваш!?», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Андраде позує в чорно-білому вбранні, тримаючи в руках троянду. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Вогонь», «Ідеальна», «обожнюю тебе», «Мішель – ти офігенна», «Мишелька – цукерочка», «найкрасивіша», - написали в коментарях фанати.

Нагадаємо, Мішель Андраде похвалилася розкішними формами в чорному білизна

А ще Politeka писала, що Напівгола Мішель Андраде засвітила принади

Також Politeka повідомляла, що Мішель Андраде стратила сором і влаштувала розпусні танці прямо на підлозі



