Зірка серіалу "Кріпосна" підвела підсумки на честь свого 30-річчя

17 грудня актриса Наталя Денисенко, яка зіграла роль Лариси Яхонтовой в серіалі "Кріпосна", відзначає день народження, про це повідомляє Politeka.net.

В честь свята іменинниця вирішила підвести підсумки. В свої 30 років Наталя має люблячого чоловіка і дитину.

Свою публікацію Наталія супроводила пікантними знімками, на яких відображена в піджаку на голе тіло. Під постом актриса написала: "Мріяла я що в 30 років я буду такий? Що зі мною, і в мене буде це все що зараз є? Так! Я мріяла... дуже мріяла і вірила!"

У своєму пості Денисенко також подякувала своїм близьким людям за те, що вони завжди поруч.

Підписники почали активно вітати актрису і бажати їй всього найкращого: "З днем народження дорога і це тільки початок,так що нити про 30 років не треба!!!!здоров'я тобі бажаю )))))", "З Днем Народження, Фея! 🌸✨❤️ Ти чарівна, тепла, світла, не надивитися! Світи нам і далі ❤️❤️❤️ Обіймаю!!", "Красоточка!!!🔥🔥🔥 З днем народження!! 😘💃".

Раніше ми повідомляли, що відома українська актриса Ксенія Мішина, переможниця шоу "Танці з зірками", поділилася новим жарким знімком в соціальних мережах. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На фото Ксенія позувала в топі і накинула на плечі піджак. Також на ній були чорні штани. Мішина впевнено дивиться в камеру і посміхається.

"Я все частіше помічаю, що нічого навколо не помічаю, крім своїх ролей...

«Куди ходиш? Що бачила? Де і як відпочиваєш?» — задають мені періодично запитання, відповідей на які немає))))", - скаржиться актриса.

Вона попросила допомогти жителів Києва і розповісти про цікаві місця в столиці. Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком.

"Ой ти така красива", "Я бачу Вас в ролі дівчини Бонда. Ви красуня!", "Красуня)) Успіхів і щастя))", "Ксюша ти Бомба.", "Вау".

Нагадаємо, переможницю «Танців з зірками» спустили зі сходів

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