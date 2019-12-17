Звезда сериала "Крепостная" подвела итоги в честь своего 30-летия

17 декабря актриса Наталья Денисенко, сыгравшая роль Ларисы Яхонтовой в сериале "Крепостная", отмечает день рождения, об этом сообщает Politeka.net.

В честь праздника именинница решила подвести итоги. К своим 30-ти годам Наталья имеет любящего мужа и ребенка.

Свою публикацию Наталья сопроводила пикантными снимками, на которых запечатлена в пиджаке на голое тело. Под постом актриса написала: "Мечтала ли я что в 30 лет я буду такой? Что со мной, и у меня будет это все что сейчас есть? Да! Я мечтала... очень мечтала и верила!"

В своем посте Денисенко также поблагодарила своих близких людей за то, что они всегда рядом.

Подписчики начали активно поздравлять актрису и желать ей всего наилучшего: "С днём рождения дорогая и это толко начало,так что ныть про 30 лет не надо!!!!здоровья тебе желаю )))))", "С Днём Рождения, Фея! 🌸✨❤️ Ты волшебная, тёплая, светящаяся, не насмотреться! Свети нам и дальше ❤️❤️❤️ Обнимаю!!", "Красоточка!!!🔥🔥🔥 С днём рождения!! 😘💃".

Ранее мы сообщали, что известная украинская актриса Ксения Мишина, победительница шоу "Танцы со звездами", поделилась новым жарким снимком в социальных сетях.

На фото Ксения позировала в топе и накинула на плечи пиджак. Также на ней были черные штаны. Мишина уверенно смотрит в камеру и улыбается.

"Я все чаще замечаю, что ни черта вокруг не замечаю, кроме своих ролей...

«Куда ходишь? Что видела? Где и как отдыхаешь?» — задают мне периодически вопросы, ответов на которые нет))))", - жалуется актриса.

Она попросила помочь жителей Киева и рассказать об интересных местах в столице. Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком.

"Ой ты такая красивая", "Я вижу Вас в роли девушки Бонда. Вы красотка!", " Красотка)) Успехов и счастья))", "Ксюша ты Бомба.", "Вау".

Напомним, победительницу «Танцев со звездами» спустили с лестницы

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