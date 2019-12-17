Дівчина пококетувала на камеру в яскравому вбранні і продемонструвала ефектні тіло-рухи "призивного до дорослих витівок" характеру

Артистка «Квартал 95» Катерина Нікітіна запалила в которотеньких шортиках

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки "Жіночого кварталу".

На нових опублікованих кадрах дівчина зізналася, що не проти побавитися на камеру - дівчина підкреслила всі переваги своєї спортивної фігури під час запального танцю.

Спочатку на відео глядач бачить Катерину скромну і навіть дещо затиснуту в своїх рухах, через секунду - дівчина вже відривається на повну у яскравому комбінезоні з V-подібним вирізом, а також чорних колготках і взутті на підборах.

Яскравий макіяж і пишне укладання доповнили образ артистки:

«Я ніколи не стояла осторонь популярних #challenge 😅❤

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Тим більше коли це танцюльки )

Як Вам моя Макарена?😏⬇

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Сподіваюся інста не заблочить мою Макарену😜»

Нагадаємо, раніше під час своїх пустощів Катерина Нікітіна зробила зі своїм обличчям «неймовірне».

«П'ятниця 13те. На всіх діє по-різному)», - підписала Катерина своє відео, яке оформила через популярний додаток-фільтр в мережі. Так дівчина «приміряла» чоловічі вуса, показала себе з неприродним широким лобом і інше. Такі «криві дзеркала» її шанувальників дуже здивували:

«Треба ж як ковбасить…»

«До вусів додай бороду і можна на Євробачення»

«Ого і таке буває…»

Крім того, незважаючи на такий «свійський» підхід до публікації в соцмережі, мовляв, все просто, я проста дівчина, яка любить пожартувати, артистка все-таки не упустила можливості продемонструвати свої груди на камеру – вона одягла жакет або сукню з глибоким вирізом і макіяж на обличчя нанести не забула.

Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила груди без ліфчика.

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