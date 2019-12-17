Артистка «Квартал 95» Катерина Нікітіна запалила в которотеньких шортиках

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки "Жіночого кварталу".

На нових опублікованих кадрах дівчина зізналася, що не проти побавитися на камеру - дівчина підкреслила всі переваги своєї спортивної фігури під час запального танцю.

Спочатку на відео глядач бачить Катерину скромну і навіть дещо затиснуту в своїх рухах, через секунду - дівчина вже відривається на повну у яскравому комбінезоні з V-подібним вирізом, а також чорних колготках і взутті на підборах. 

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Яскравий макіяж і пишне укладання доповнили образ артистки:

«Я ніколи не стояла осторонь популярних #challenge 😅❤

Тим більше коли це танцюльки )
Як Вам моя Макарена?😏⬇

Сподіваюся інста не заблочить мою Макарену😜»

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#macarenachallenge Я никогда не стояла в стороне популярных #challenge 😅❤️ • Тем более когда это танцульки ) Как Вам моя Макарена?😏⬇️ • Надеюсь инста не заблочит мою Макарену😜 • Трек: Тyga - Ayy Macarena #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2019 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка Больше моих видео➡️ #n_k_t_n

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Нагадаємо, раніше під час своїх пустощів Катерина Нікітіна зробила зі своїм обличчям «неймовірне».

«П'ятниця 13те. На всіх діє по-різному)», - підписала Катерина своє відео, яке оформила через популярний додаток-фільтр в мережі. Так дівчина «приміряла» чоловічі вуса, показала себе з неприродним широким лобом і інше. Такі «криві дзеркала» її шанувальників дуже здивували:

«Треба ж як ковбасить…»

«До вусів додай бороду і можна на Євробачення»

«Ого і таке буває…»

Крім того, незважаючи на такий «свійський» підхід до публікації в соцмережі, мовляв, все просто, я проста дівчина, яка любить пожартувати, артистка все-таки не упустила можливості продемонструвати свої груди на камеру – вона одягла жакет або сукню з глибоким вирізом і макіяж на обличчя нанести не забула.

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#П’ятниця13 На всіх діє по різному)🤪 . Сьогодні Кубок Президента!🏆 Скоро нові ефіри Жіночого кварталу!🎀 А я з’їхали з глузду 😂 Всім гарних вихідних! Посміхайтесь частіше ⚡️🤘🏻 . . Який образ Вам більше сподобався?😈😅😂 1-9?⬇️ Пишіть в коментар ♥️ . . #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2019 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка #n_k_t_n

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