Артистка «Квартал 95» Катерина Нікітіна запалила в которотеньких шортиках
Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки "Жіночого кварталу".
На нових опублікованих кадрах дівчина зізналася, що не проти побавитися на камеру - дівчина підкреслила всі переваги своєї спортивної фігури під час запального танцю.
Спочатку на відео глядач бачить Катерину скромну і навіть дещо затиснуту в своїх рухах, через секунду - дівчина вже відривається на повну у яскравому комбінезоні з V-подібним вирізом, а також чорних колготках і взутті на підборах.
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Яскравий макіяж і пишне укладання доповнили образ артистки:
«Я ніколи не стояла осторонь популярних #challenge 😅❤
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Тим більше коли це танцюльки )
Як Вам моя Макарена?😏⬇
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Сподіваюся інста не заблочить мою Макарену😜»
Нагадаємо, раніше під час своїх пустощів Катерина Нікітіна зробила зі своїм обличчям «неймовірне».
«П'ятниця 13те. На всіх діє по-різному)», - підписала Катерина своє відео, яке оформила через популярний додаток-фільтр в мережі. Так дівчина «приміряла» чоловічі вуса, показала себе з неприродним широким лобом і інше. Такі «криві дзеркала» її шанувальників дуже здивували:
«Треба ж як ковбасить…»
«До вусів додай бороду і можна на Євробачення»
«Ого і таке буває…»
Крім того, незважаючи на такий «свійський» підхід до публікації в соцмережі, мовляв, все просто, я проста дівчина, яка любить пожартувати, артистка все-таки не упустила можливості продемонструвати свої груди на камеру – вона одягла жакет або сукню з глибоким вирізом і макіяж на обличчя нанести не забула.
Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила груди без ліфчика.
Як повідомляла Politeka, Кравець та інші красуні «Квартал 95» вразили сміливими фото з закулісся.
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