Девушка пококетничала на камеру в ярком наряде и продемонстрировала эффектные тело-движения "призывного ко взрослым шалостям" характера

Артистка «Квартал 95» Екатерина Никитина зажгла в которотеньких шортиках

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды "Женского квартала".

На новых опубликованных кадрах девушка призналась, что не прочь порезвиться на камеру - девушка подчеркнула все приимущества совей спортивной фигуры во время зажигательного танца.

Сначала на видео зритель видит Екатерину скромную и даже нескольку зажатую в своих движениях, секунду спустя - девушка уже отрывается по полной в ярком комбинезоне с V-образным вырезом, а также черных колготках и обуви на каблуке.

Яркий макияж и пышная укладка дополнили образ артистки:

«Я никогда не стояла в стороне популярных #challenge 😅❤

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Тем более когда это танцульки )

Как Вам моя Макарена?😏⬇

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Надеюсь инста не заблочит мою Макарену😜»

Напомним, ранее во время своих шалостей Екатерина Никитина сделала со своим лицом «невероятное»:

«Пятница 13е. На всех действует по-разному)», - подписала Екатерина свое видео, которое оформила через популярное приложение-фильтр в сети. Так девушка «примерила» мужские усы, показала себя с неестественным широким лбом и прочее.

Такие «кривые зеркала» ее поклонников очень удивили:

«Надо же как колбасит…»

«К усам добавь бороду и можно на Евровидение»

«Ого и такое бывает…»

Кроме того, несмотря на такой «свойский» подход к публикации в соцсети, дескать, все просто, я простая девушка, любящая пошутить, артистка все-таки не упустила возможности продемонстрировать свою грудь на камеру – она надела жакет или платье с глубоким вырезом и макияж на лицо нанести не забыла.

Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила грудь без лифчика.

Как сообщала Politeka, Кравец и другие красавицы «Квартал 95» поразили смелыми фото из закулисья.

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