Артистка «Квартал 95» Екатерина Никитина зажгла в которотеньких шортиках

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды "Женского квартала".

На новых опубликованных кадрах девушка призналась, что не прочь порезвиться на камеру - девушка подчеркнула все приимущества совей спортивной фигуры во время зажигательного танца.

Сначала на видео зритель видит Екатерину скромную и даже нескольку зажатую в своих движениях, секунду спустя - девушка уже отрывается по полной в ярком комбинезоне с V-образным вырезом, а также черных колготках и обуви на каблуке. 

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Яркий макияж и пышная укладка дополнили образ артистки:

«Я никогда не стояла в стороне популярных #challenge 😅❤

Тем более когда это танцульки )
Как Вам моя Макарена?😏⬇

Надеюсь инста не заблочит мою Макарену😜»

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#macarenachallenge Я никогда не стояла в стороне популярных #challenge 😅❤️ • Тем более когда это танцульки ) Как Вам моя Макарена?😏⬇️ • Надеюсь инста не заблочит мою Макарену😜 • Трек: Тyga - Ayy Macarena #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2019 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка Больше моих видео➡️ #n_k_t_n

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Напомним, ранее во время своих шалостей Екатерина Никитина сделала со своим лицом «невероятное»:

«Пятница 13е. На всех действует по-разному)», - подписала Екатерина свое видео, которое оформила через популярное приложение-фильтр в сети. Так девушка «примерила» мужские усы, показала себя с неестественным широким лбом и прочее.

Такие «кривые зеркала» ее поклонников очень удивили:

«Надо же как колбасит…»

«К усам добавь бороду и можно на Евровидение»

«Ого и такое бывает…»

Кроме того, несмотря на такой «свойский» подход к публикации в соцсети, дескать, все просто, я простая девушка, любящая пошутить, артистка все-таки не упустила возможности продемонстрировать свою грудь на камеру – она надела жакет или платье с глубоким вырезом и макияж на лицо нанести не забыла.

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#П’ятниця13 На всіх діє по різному)🤪 . Сьогодні Кубок Президента!🏆 Скоро нові ефіри Жіночого кварталу!🎀 А я з’їхали з глузду 😂 Всім гарних вихідних! Посміхайтесь частіше ⚡️🤘🏻 . . Який образ Вам більше сподобався?😈😅😂 1-9?⬇️ Пишіть в коментар ♥️ . . #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2019 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка #n_k_t_n

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Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила грудь без лифчика.

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