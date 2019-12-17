Каменських влаштувала шоу для дорослих прямо на сцені, Данилко не зміг стриматися: "Це бомба"

Співачка опублікувала виступ у себе на сторінці

Відома українська співачка Настя Каменських показала виступ з "Х-Фактора", де вона виконала свій хіт Elefante

Настя на цей раз для виступу обрала дуже відвертий чорно білий комбінезон. Каменських танцювала і співала, а в цей час судді "Х-Фактора" насолоджувалися музикою. Український співак Андрій Данилко плескав, а Оля Полякова, українська виконавиця, підтанцьовували і заводила зал. Не залишився осторонь і Ігор Кондратюк, відомий український телеведучий. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Була рада виступити на шоу "Х-Фактор" і подарувати вам мій супер-хіт Elefante. Спасибі вам величезне, що ви танцювали разом зі мною, насолоджувалися музикою, запальними латиноамериканськими ритмами та улюбленою сопілкою.", - написала Каменських.

Думка фанатів про пісню розділилося:

"Всі мої учні співають і танцюють під цей хіт! Хитає!", "Набір слів, з кривляниями", "Боже.. повна дичину", "Клас!!! Дуже круто! Незвично, яскраво!", "Супер виступ)", "Добре, що я вчасно вимкнула звук, щоб не почути ЦЕ".

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Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, а також результатами свого схуднення.

На представлених фото у розділі Сторі Каменських похвалилася фігурою в новому стилі. Зірка позувала в теплій верхньому одязі бежевого кольору, а також з розпущеним волоссям. При цьому на невеликий ролику зірка показала, як кривляється на камеру і виглядає при цьому вельми спокусливо.

Повідомлялося, що Каменських показала, ніж вранці займається в ліжку з Потапом.

Так, на одному з пікантних фото зірка також підігріла інтерес до своєї персони улюбленим чином опублікувала фото з домашнього відпочинку з Потапом. Артистка позувала в коротенькому топі брудно-болотного відтінку і лосини в пастельному тоні. Сама зірка без макіяжу, на її животі лежить улюблениця сім'ї - мила собачка мі-Мі. А поруч лежить чоловік - Олексій Потапенко, хоча і видно лише частина його голови.

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