Каменських влаштувала шоу для дорослих прямо на сцені, Данилко не зміг стриматися: "Це бомба"

View this post on Instagram

Была рада выступить на шоу #xfaktor и подарить вам мой супер-хит #elefante🏝 Спасибо вам огромное, что вы танцевали вместе со мной, наслаждались музыкой, зажигательными латиноамериканскими ритмами и любимой сопилкой. Спасибо за поддержку и энергию🥰 Это самое ценное для артиста получать такую отдачу и любовь!❤️ Ставь 🔥 если ты любишь мою #elefante