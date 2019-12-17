Співак MELOVIN зізнався, що любить скандалити

На зйомках новорічного шоу каналу "Україна" співак MELOVIN відверто розповів, хто та за що проклинає його всіма словами та як він розслабляється після напружених днів, об этом сообщает Politeka.net.

Журналісти каналу «Україна» запитали у MELOVIN, чи були в нього прикрі випадки на вокзалі, інциденти зі злодіями, багажем і т.д.

MELOVIN зізнався: "Я завжди запізнююсь на потяг. Залітаю в останній вагон до провідниці, яка мене вже проклинає всіма словами, але Слава Богу допомагає, ще руку подає, коли ти висиш буквально на «останній волосині"

Співак також зізнався, що полюбляє скандалити: "Я взагалі люблю скандалити. Люблю дивитися, слухати, створювати. Цікава реакція людей. Мені здається, що повна фірма – коли з негативної інформації ти можеш зробити для себе позитивну".

"Наприклад, я люблю так розслаблятись: приходжу додому, включаю Youtube і ввожу «злые бабки». Дивлюсь і розумію – як добре, що в мене не так у житті" - заявив співак.

Відомо, що ще в 2017 році MELOVIN став фаворитом співака Андрія Данилка. Останній підтримував висхідну зірку під час Нацвідбору "Євробачення". Після цього кар'єра молодого артиста стала підніматися вгору. Зараз MELOVIN записує хіти їздить з виступами.

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