Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва влаштувала гарячі танці в дуже короткому вбранні

Як повідомляє Politeka, знімки дівчина розмістила в Instagram.

«Новорічний настрій», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Астаф'єва танцює в ультра-короткому вбранні снігуроньки прямо на камеру.

Доповнював образ співачки капелюх і чорні панчохи. Однак українці не змогли висловити свою думку про події, оскільки знімки Астаф'єва опублікувала в Stories.

Раніше Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.

Пікантний і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу.

Зазначимо, що Даша є не тільки співачкою, але й актрисою, а також пробує себе в ролі ведучої і моделі. Виходить це у неї дуже успішно, адже кожна фотосесія Даші викликає незмінний бурхливий захват серед шанувальників. На сторінці зірки в Instagram вона показала неймовірні кадри.

При цьому фото зірки не залишили нікого байдужими, і артистка отримала безліч коментарів на свою адресу.

Зірка представила незвичайні кадри з фотосесії, виставивши ніжне фото з видом на її форми в тонкому чорному білизна, розшите мереживом і здивувавши при цьому шанувальників незвичайною і цікавою задумкою. В руках зірка тримає додаток незвичайного образу - величезні крила, що складаються з великих чорних пір'їн.

Ось що пишуть користувачі з приводу побаченого.

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