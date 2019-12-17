Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева устроила горячие танцы в очень коротком наряде
Как сообщает Politeka, снимки девушка разместила в Instagram.
«Новогоднее настроение», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Астафьева танцует в ультра-коротком наряде снегурочки прямо на камеру.
Дополнял образ певицы шляпа и черные чулки. Однако украинцы не смогли высказать свое мнение о происходящем, поскольку снимки Астафьева опубликовала в Stories.
Главное за ночь: переворот с курсом валют, новый налог для украинцев и переговоры Путина с Макроном
Кароль раздвинула ноги ради откровенных фото на полу: "Что ты там рекламируешь?"
Растрепанную и без макияжа Джоли подловили у ресторана: "Как можно быть такой..."
Басков показал свои хоромы и дико опозорился, россияне в истерике: «Барин! Нам так не жить»
Ранее Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм
Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.
Пикантный и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес.
Отметим, что Даша является не только певицей, но и актрисой, а также пробуется в роли ведущей и модели. Выходит это у нее весьма успешно, ведь каждая фотосессия Даши вызывает неизменный бурный восторг среди поклонников. На странице звезды в Инстаграм она показала невероятные кадры.
При этом фото звезды не оставили никого равнодушными, и артистка получила множество комментариев в свой адрес.
Звезда представила необычные кадры из фотосессии, выставив нежное фото с видом на ее формы в тонком черном белье, расшитое кружевами и удивив при этом поклонников необычной и увлекательной задумкой. В руках звезда держит дополнение необычного образа - огромные крылья, состоящие из больших черных перьев.
Вот что пишут пользователи по поводу увиденного.
Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро
Как сообщала Politeka, Раздетая Астафьева в блестках показала грудь
Также Politeka писала, что Астафьева едва не совратила мужчину во время танца