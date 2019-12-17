Девушка превзошла сама себя!

Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева устроила горячие танцы в очень коротком наряде

Как сообщает Politeka, снимки девушка разместила в Instagram.

«Новогоднее настроение», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Астафьева танцует в ультра-коротком наряде снегурочки прямо на камеру.

Дополнял образ певицы шляпа и черные чулки. Однако украинцы не смогли высказать свое мнение о происходящем, поскольку снимки Астафьева опубликовала в Stories.

Ранее Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм

Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.

Пикантный и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес.

Отметим, что Даша является не только певицей, но и актрисой, а также пробуется в роли ведущей и модели. Выходит это у нее весьма успешно, ведь каждая фотосессия Даши вызывает неизменный бурный восторг среди поклонников. На странице звезды в Инстаграм она показала невероятные кадры.

При этом фото звезды не оставили никого равнодушными, и артистка получила множество комментариев в свой адрес.

Звезда представила необычные кадры из фотосессии, выставив нежное фото с видом на ее формы в тонком черном белье, расшитое кружевами и удивив при этом поклонников необычной и увлекательной задумкой. В руках звезда держит дополнение необычного образа - огромные крылья, состоящие из больших черных перьев.

Вот что пишут пользователи по поводу увиденного.

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