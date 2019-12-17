Популярна російська телеведуча Анфіса Чехова вирішила похвалитися красою в «прозорому» вбранні

Як повідомляє Politeka, знімки дівчина розмістила в Instagram.

Так, на опублікованих знімках Чехова позує в одному «прозорому» білизна прямо посеред вбиральні. При цьому вона кілька разів підходить, щоб можна було краще розглянути її соковиті форми.

Уточнимо, що шанувальники Чехової не змогли висловитися про вбранні кумира, оскільки їх дівчина опублікувала в Stories.

Раніше ведуча Анфіса Чехова підкорила мережа атмосферними знімками на тлі заходу сонця в пустелі. У своєму мікроблозі в Instagram зірка поділилася кількома фото, на яких постала в неймовірно казковому вбранні східної принцеси. На Анфісі плаття в підлогу бірюзового кольору із золотистою обробкою, яке вигідно підкреслило шикарний бюст. Доповнили образ розпущене довге волосся і ідеальний макіяж. Дивлячись на знаменитість, ніби реально переносишся у світ "1001 казки". На деяких кадрах ведуча сидить прямо на піску в пікантній позі, витягнувши ніжки. Від таких знімків захоплює дух, особливо, на тлі червоного заходу.

"Якщо ви хочете зробити мене по-дитячому щасливою - відвезіть мене в Пустелю!

Вона виявилася для мене справжнім місцем сили! Ніколи б не подумала, що Пустеля мене вразить більше, ніж океан та пляж🤦🏻‍♀️🙄 Певно, з нею в мене пов'язано щось приємне з минулих життів🤔 А коли на мені наряд справжньої східної принцеси, мені здається, ніби я народилася зовсім не в тій країні🥺 А як вам мій пустельний образ? Оцініть його за шкалою від 1 до 10-ти", - підписала кадри Чехова.

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