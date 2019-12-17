Відома українська співачка Надія Мейхер, колишня учасниця групи ВІА Гра, показала нове фото в сміливої спідниці

Артистка вибрала досить цікаву одяг. Можна припустити, що спідниця з великим розрізом - це килим. А от груди вона прикрила одягом з наволочки, як можна припустити. Доповнила образ Надія великими сережками та підборами. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Образ вийшов цікавим і пікантним. Але фанати не змогли його оцінити. Фото було опубліковано в сторіс, де функція коментарів та лайків відсутня.

Раніше ми повідомляли, що Соковита Надя Мейхер показала свою гідність у відвертому вбранні.

Так, співачка позує у відвертому червоному вбранні власного виробництва, виставивши напоказ апетитні форми. При цьому доповнює образ Мейхер елегантним кольє і туфлями під колір.

Однак українці не змогли висловити свою думку про вбранні Мейхер, оскільки знімки дівчина виставила в Stories.

Раніше ми повідомляли, що спокуслива Мейхер не змогла утримати свою гордість в глибокому декольте.

Надія в цей раз похвалилася запальним чином у відвертій сукні. Глибокий розріз на нозі, а також ще глибше декольте, надали фото особливої пікантності.

Повідомлялося, що пппетитная Мейхер в пікантній позі засвітила свою гордість у ванній.

Відома українська співачка Надія Мейхер, яка є колишньою солісткою ВІА ГРА, в соціальних мережах опублікувала новий знімок.

Фанати не змогли оцінити по достоїнству знімок. Мейхер опублікувала фото в сторіс, тому коментарі шанувальники не змогли залишити. Лайки в сторіс також відсутні, на жаль шанувальників співачки.

Нагадаємо, соковита Мейхер не втримала гідність в дуже глибокому декольте

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