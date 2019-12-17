Танцівниця з Санкт-Петербурга після розставання з Джоні Деппом вирішила відпочити на Балі

24-річна Поліна Глен подратувала колишнього коханого еротичним фото в ванній, про це повідомляє Politeka.net.

Юній росіянці заздрили жінки багатьох країн, оскільки їй вдалося зачарувати зірку Голлівуду. Однак роман Джонні з Поліною тривав недовго. Танцівниця перша вирішила розірвати ці стосунки, і тепер ніжитися на Балі.

Глен володіє розкішними формами і не соромиться демонструвати свою сексуальність. Нещодавно вона продемонструвала себе в літньому душі.

Потім Поліна влаштувала фотосесію в СПА-центрі.

Коментарі шанувальників полилися рікою: "Шкіра ніжніше шовку 😉", " Ви прекрасні!!! Навіть ззаду...... і про Балі навіть забуваєш ❤️", " Класна картина - красуня зачаровує".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ охрестили "російською Кім Кардашьян", опублікувала гаряче відео

Популярна російська модель не перестає дражнити чоловічу половину фоловерів на своїй сторінці в Instagram.

У своїх сторіс вона опублікувала ролик, на якому продемонструвала свою вражаючу груди. Для відео Анастасія вибрала досить малий (в порівнянні з її розмірами) купальник у смужку, що нагадує розпис зебри. Головним убором моделі послужила широкий капелюх.

Раніше пишнотіла модель приголомшила відвертим знімком. Анастасія вибрала для фото дуже провокаційний образ - шовкову міні спідницю і мереживний ліфчик, який був на скільки прозорий, що можна побачити все.

Нагадаємо, Анастасія Квітко різко знайшла популярність після фото в сексуально-відвертій білизні. Це принесло їй увагу передплатників, а також пропозиції від рекламодавців і фотографів.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян чоловікові загрожує розлученням.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.

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