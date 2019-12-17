Танцовщица из Санкт-Петербурга после расставания с Джонни Деппом решила отдохнуть на Бали

24-летняя Полина Глен подразнила бывшего возлюбленного эротичным фото в ванной, об этом сообщает Politeka.net.

Юной россиянке завидовали женщины многих стран, поскольку ей удалось очаровать звезду Голливуда. Однако роман Джонни с Полиной продлился недолго. Танцовщица первая решила разорвать эти отношения, и теперь нежиться на Бали.

Глен обладает роскошными формами и не стесняется демонстрировать свою сексуальность. Недавно она продемонстрировала себя в летнем душе.

Потом Полина устроила фотосессию в СПА-центре.

Комментарии восторженых поклонников полились рекой: " Кожа нежнее шёлка 😉", " Вы прекрасны!!! Даже сзади...... и про Бали даже забываешь ❤️", " Классная картина - красотка завораживает".

Ранее мы сообщали, что известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ окрестили "русской Ким Кардашьян", опубликовала горячее видео

Популярная российская модель не перестает дразнить мужскую половину фолловеров на своей страничке в Instagram.

В своих сторис она опубликовала ролик, на котором продемонстрировала свою впечатляющую грудь. Для видео Анастасия выбрала довольно маленький (по сравнению с ее размерами) купальник в полоску, напоминающий раскрас зебры. Головным убором модели послужила широкая шляпа.

Ранее пышнотелая модель ошарашила откровенным снимком. Анастасия выбрала для фото очень уж провокационный образ - шелковую мини юбку и кружевной лифчик, который был на сколько прозрачный, что можно увидеть все.

Напомним, Анастасия Квитко резко обрела популярность после фото в откровенном белье. Это принесло ей внимание подписчиков, а также предложения от рекламодателей и фотографов.

Напомним, что Ким Кардашьян угрожает мужу разводом.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что Настя Каменских шокировала поклонников нелепым нарядом.