Пишнотіла красуня Демі Роуз, яку часто називають «нової Кардашьян», показала нові пікантні фото

Як повідомляє Politeka.net, знаменита модель опублікувала серію гарячих знімків на своїй сторінці в Instagram.

Демі Роуз як завжди не соромиться показувати своє апетитне тіло.

На нових фото зірка в чорному купальнику красується в білій постелі на тлі «марсіанського» пейзажу.

«Життя на Марсі», - лаконічно підписала вона знімки.

Зазначимо, фото зроблено в шатрі готельного комплексу в Йорданії.

В коментарях передплатники Демі Роуз захоплюються формами моделі.

«Ти дуже красива», «Цей загар», «Яка красуня», «Неймовірно», «Так гаряче», «Ти найкраща», "Сногшибательная", «неможливо витримати», - пишуть в мережі.

Незважаючи на неідеальні параметри для модельного бізнесу, Роуз запрошують зніматися відомі журнали: «For Him Magazine» і «Nuts».

Демі володарка пишних форм і тонкої талії, крім того, дівчина дуже низенька (її зріст всього 157 см ), але це зовсім не завадило їй домогтися грандіозних успіхів у модельній кар'єрі. Крім того вона дуже популярна в мережі Instagram. Кількість її передплатників вже перевалило нза 11 мільйонів.

Також повідомлялося, що Демі Роуз показала чергове своє звабливе студійне фото. Так на новому знімку Демі Роуз красується в одних трусах - гору білизни знаменитість вирішила не надягати, при цьому вона лежить практично повністю роздягнена, а її тіло обтягує напівпрозора сітка.

Користувачі вибухнули суцільними компліментами на адресу артистки - пишуть, що вона неймовірно приваблива дама і більш того, мрія багатьох чоловіків.

Нагадаємо, нова Кардашьян прогнулася і засвітила зайве на камеру.

Як повідомляла Politeka, нова Кардашьян показала на камеру все, чим нагородила її природа.

Також Politeka писала, що нова Кардашьян виставила напоказ соковите тіло прозорої сітки.