Знаменита українська співачка Настя Каменських розбурхала шанувальників особистим знімком, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, а також результатами свого схуднення, пише Рoliteka.net.

На представлених фото у розділі Сторі Каменських похвалилася фігурою в новому стилі. Зірка позувала в легкої напівпрозорої одязі темногоо кольору, а також з розпущеним волоссям. При цьому на невеликий ролику зірка показала, як кривляється на камеру і виглядає при цьому вельми спокусливо.

Раніше в новому ефірі шоу Каменських перетворилася в героїню Міли Йовович. Зірка вибрала для себе вбрання коротеньку сукню чорного кольору з обробкою з червоно-коричневою сітки попереду, Родзинкою образу стала зачіска співачки кольору блонд: каре з чубчиком.

Після зірка з'явилася в тонкому комбінезоні з тією ж зачіскою, причому в розділі Сторі вона похвалилася незвичайним відео – на кадрах Каменських залізла на стіл і задерла ноги перед обличчям Данилко, таким чином зірка вирішила пробратися до свого суддівського крісла. Схоже, Настя майстерно вміє привертати увагу до себе, адже фанати прийшли в захват від витівки співачки.

нагадаємо, раніше у розділі Сториз в Instagram артистка показала, як тренується, позуючи перед камерами без макіяжу, а також продемонструвала улюблене вправу для «Попи як у Кім». Також до цього, раніше в 6 ранку вже були в Ботанічному саду в Києві, де провели, за словами артистки, вельми цікаву тренування.

Нагадаємо, раніше фанати різко розкритикували фігуру Каменських.

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