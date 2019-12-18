Артистка поділилася новими кадрами, на яких показала себе в незвичайному стилі

Образи Ані Лорак викликають масу обговорень в мережах, люди діляться абсолютно різними думками

Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади, пише Рoliteka.net.

В цей раз знаменита артистка поділилася новими кадрами, на яких показала себе в незвичайному стилі і засвітила «нове» обличчя. Так, Кароліна опублікувала відео, на якому позує у світлій гримерці.

При цьому, на нових фото Кароліни вона сама позувала в дещо незвичному стилі - у штанях зі шкіри з розкльошені низом і вільного крою сорочки такого ж кольору. Сама зірка виглядала трохи втомленою. Також можна помітити накладні волосся, які Лорак зібрала в низький хвіст.

Раніше ми повідомляли, що Ані Лорак без білизни розляглася на столі і засвітила пікантні місця.

Відома українська співачка, яка давно живе і працює в Росії, опублікувала короткий ролик у себе в сторі, де вона розташувалася в одній ночнушці на кухонному столі без білизни.

Співачка зовсім забула про білизну і її гідність виявилося практично розкритим на кадрах. Лорак розташувалася на спині й задерла ногу, при цьому голова в неї звисала зі столу.

Прокоментувати такий спекотний знімок фанати не змогли, так як співачка залишила його в сторіс, де немає такої функції.

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