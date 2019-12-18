Образы Ани Лорак вызывают массу обсуждений в сетях, люди делятся абсолютно разными мнениями
Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны, пишет Рoliteka.net.
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В этот раз знаменитая артистка поделилась новыми кадрами, на которых показала себя в необычном стиле и засветила «новое» лицо. Так, Каролина опубликовала видео, на котором позирует в светлой гримерке.
При этом, на новых фото Каролины она сама позировала в несколько необычном стиле - в брюках из кожи с расклешенным низом и свободного кроя рубашке такого же цвета. Сама звезда выглядела несколько уставшей. Также можно заметить накладные волосы, которые Лорак собрала в низкий хвост.
Ранее мы сообщали, что Ани Лорак без белья разлеглась на столе и засветила пикантные места.
Известная украинская певица, которая давно живет и работает в России, опубликовала короткий ролик у себя в сторисе, где она расположилась в одной ночнушке на кухонном столе без белья.
Певица совсем забыла про белье и ее достоинство оказалось практически раскрытым на кадрах. Лорак расположилась на спине и задрала одну ногу, при этом голова у нее свисала со стола.
Прокомментировать такой жаркий снимок фанаты не смогли, так как певица оставила его в сторис, где нет такой функции.
Напомним, Лорак расстегнула блузку и показала главное достоинство
А еще Politeka сообщала, что Ани Лорак неожиданно покинула сцену, круглый животик не удалось скрыть
Также Politeka писала, что Лорак показала, как развлекает публику в откровенном наряде