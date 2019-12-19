Дружина, як кажуть, не втрачає часу дарма

Нещодавно в мережі з'явилася інформація про весілля російського 74-річного гумориста Євгена Петросяна та його помічниці 30-річної Тетяни Брухунової

Подруга розповіла російським ЗМІ, що пара просто розписалася. Прізвище дівчина вирішила не міняти. Крім того, по інтернету розлетілася інформація про те, що новоспечена дружина вважає - чоловікові потрібен спадкоємець.

Брухунова вже підписалася на Instagram-акаунти, де мами діляться порадами щодо виховання малят, а також на сторінки установ, де народжували російські знаменитості, пише Комсомольська правда.

Варто відзначити, що дівчина - уродженка Тули. Вона починала свою кар'єру простим адміністратором сайту Олени Степаненко, колишньої, четвертої, дружини Петросяна.

Примітно, що зараз у Петросяна є тільки одна донька, Вікторина, від першої дружини, яка давно живе в США.

Пара не обговорює своє весілля, вона ніяк не реагує на інформацію.

Однак відомо, що Євген Петросян відвідує спортзал заради коханої, а Тетяна Брухунова зацікавилася кулінарією, хоча раніше зізнавалася, що готувати не вміє.

Раніше ми писали, що Тетяна Брухунова днями натякнула своїм підписникам про таємне весілля. Справа в тому, що жінка опублікувала на своїй сторінці фото весільного букета - ефектні білі півонії на дамському столику.

А на вихідних скандально відома пара, ймовірно, відзначала якесь сімейне свято. 30-річна дружина коміка приготувала з такої нагоди торт-сметанник «Ніжність».

Нагадаємо, 30-річна молода коханка, яка одружила на собі російського коміка, гнівно відреагувала на інформацію в ЗМІ про весілля.

«Всім озлобишам, що сьогодні з раннього ранку атакували мене прокльонами і побажаннями якнайшвидшої смерті бажаю міцного здоров'я і щастя!», - написала Тетяна у своєму Instagram і опублікувала знімок троянди із бабкою.

В коментарях під публікацією трапилася словесна перепалка. Одна з підписниць Тетяни запитала, що ж сталося. Остання відповіла, що Брухунова вийшла заміж за Петросяна.

Нагадаємо, коханка Петросяна виявилася власницею елітного майна.

Як повідомляла Politeka, фанатів налякало нове фото Петросяна, чия коханка чекає дитину.

Також Politeka розповідала, що у Петросяна знайшовся спадкоємець «на стороні».