Дочка українського репера Олексій Потапенко (Потап), Наталія Горова, поділилася історією від якої кров холоне в жилах

Дівчина розмістила в Instagram пост з фото, на якому вона постала в темній кофті з принтом, пише Рoliteka.net. Наталія сумно дивиться в екран ноутбука.

В пості падчерка Потапа розповіла, що щодня отримує багато повідомлень, багато з яких хороші, але бувають і ті, які носять протилежний характер.

Невідомі бажають дівчині та її сім'ї смерті, пишуть підколи та інші мерзенні повідомлення. Наталя просто блокувала цих користувачів, але недавній випадок перейшов усі межі. Як виявилося, невідомі зробили ролик, в якому Наталя, її мама і брат вилазять з могил.

"Ви що, думаєте це смішно жартувати про таке? Так ви малолітки, які створюють мільярд акаунтів, з яких можете писати таке! Ви не можете написати зі своїх сторінок особистих, я вже мовчу про те, щоб це все говорити в обличчя", - написала донька Потапа.

В кінці Наталія додала, що для неї сім'я - це найважливіше в житті.

"Якщо ви пишіте про таке моїй родині - значить ви так ставитеся до своїх батьків. Дуже їм співчуваю, що вони виховали таке ДНО", - зазначила автор публікації.

Раніше ми писали, що нещодавно Наталія Горова похвалилася формами у вбранні з пікантним декольте.

«Знайшла свою торішню фотографію, де я ще блондинка. Як красивіше?», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Горова позує в білому вбранні в горошок. При цьому свою маму – Ірину, дівчина попросила не коментувати фото.

Нагадаємо, нещодавно Горова позувала в роздягальні спортзалу боком, виставивши напоказ живіт. Деяким навіть може здатися, що дівчина вагітна.

«Хейтеры скажуть фотошоп», - йдеться у підписі у Сториз.

Раніше повідомлялося, що Горова-молодша часто публікує фото і відео в своєму Instagram. Серед кадрів зустрічаються і відверті.

Так, деякий час тому Наталя опублікувала селфи, на якому вона зухвалі показує язик. Горова позує в спортивному костюмі, який підкреслює її ідеальну фігуру.

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