Фото актриси Христини Асмус дуже порадувало її шанувальників, разом з тим, когось і засмутило
Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російської артистки.
Актриса з'явилася у легенькій напівпрозорій сукні мерехтливого кольору, з укладанням та макіяжем. Дівчина демонструвала свою тендітну фігуру та якісь парфуми або туалетну воду, й міркувала про плани на Новий рік:
«Які в кого плани на Новий рік? 🎄✨ Я з тих людей, які зрозуміють це мінімум 30-го грудня ))) Але швидше за все, ми з сім'єю будемо вдома ☺❄», - пише вона й додає:
«Яке бажання однозначно є у вас на 2020-й? Я, наприклад, хочу, щоб всі хейтеры світу були щасливі 😂»
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Деякі шанувальники відзначили, що молода дружина коміка Гаріка Харламова виглядає чудово - вона природна красуня, і не "борщить" з косметикою, інші ж вирішили, що актриса схудла, і ця худоба їй зовсім не личить:
«Зовсім схудла»
«Не вдале фото, ніби голова більше плечей»
«Зовсім вже худа»
«Красуня ви Христина🔥»
Нагадаємо також, відео постільних сцен з фільму «Текст» за участю популярної російської актриси Христини Асмус стало топ темою для обговорень. Більш того, в мережі розгорівся неабиякий скандал з цього приводу. «Світло» на те, що сталося пролила продюсер Ольга Леснова.
Так стало відомо, що гучна ціна знімалася за допомогою технічних «хитрощів»:
«При зйомках відвертих сцен використовуються спеціальні накладки на тіло, що прикривають інтимні зони акторів. А після того, як все відзняли фрагменти «закритого» спецкостюмом тіла відтворюються за допомогою комп'ютерної графіки, уточнила продюсер картини:
«На цих накладках малюються художниками частини тіла і створюється ефект повної натуральності, решта - гра акторів».
Раніше ми писали про те, що в мережу-інтернет злили еротичну сцену за участю відомої російської актриси Христини Асмус.
На днях на просторах інтернету з'явилося повне відео скандальної постільної сцени з дружиною знаменитого шоумена Гаріка Харламова Христиною Асмус з фільму під назвою «Текст».
Скандальне відео вже встигло наробити чимало галасу своїми відвертими і провокаційними сценами і користувачі мережі порівняли його з порнографією.
«Якщо мене запитають, дивилася я порно, то я відповім, що мої передплатники теж… Скільки заплатили Асмус?» — прокоментували відео.
Нагадаємо, молода дружина Харламова показала фото з ванної: «Це точно привід до розлучення».
Як повідомляла Politeka, дружина Харламова поплатилася за відео постільної сцени: актриса не витримала, фото
Також Politeka писала, що знамениту співачку помітили в жарких обіймах відомого росіянина.