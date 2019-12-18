Після показу відвертих сцен за участю актриси на неї звалилася хвиля критики, разом з тим, і її зовнішній вигляд, за якийсь час, змінився

Фото актриси Христини Асмус дуже порадувало її шанувальників, разом з тим, когось і засмутило

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російської артистки.

Актриса з'явилася у легенькій напівпрозорій сукні мерехтливого кольору, з укладанням та макіяжем. Дівчина демонструвала свою тендітну фігуру та якісь парфуми або туалетну воду, й міркувала про плани на Новий рік:

«Які в кого плани на Новий рік? 🎄✨ Я з тих людей, які зрозуміють це мінімум 30-го грудня ))) Але швидше за все, ми з сім'єю будемо вдома ☺❄», - пише вона й додає:

«Яке бажання однозначно є у вас на 2020-й? Я, наприклад, хочу, щоб всі хейтеры світу були щасливі 😂»

Деякі шанувальники відзначили, що молода дружина коміка Гаріка Харламова виглядає чудово - вона природна красуня, і не "борщить" з косметикою, інші ж вирішили, що актриса схудла, і ця худоба їй зовсім не личить:

«Зовсім схудла»

«Не вдале фото, ніби голова більше плечей»

«Зовсім вже худа»

«Красуня ви Христина🔥»

Нагадаємо також, відео постільних сцен з фільму «Текст» за участю популярної російської актриси Христини Асмус стало топ темою для обговорень. Більш того, в мережі розгорівся неабиякий скандал з цього приводу. «Світло» на те, що сталося пролила продюсер Ольга Леснова.

Так стало відомо, що гучна ціна знімалася за допомогою технічних «хитрощів»:

«При зйомках відвертих сцен використовуються спеціальні накладки на тіло, що прикривають інтимні зони акторів. А після того, як все відзняли фрагменти «закритого» спецкостюмом тіла відтворюються за допомогою комп'ютерної графіки, уточнила продюсер картини:

«На цих накладках малюються художниками частини тіла і створюється ефект повної натуральності, решта - гра акторів».

Раніше ми писали про те, що в мережу-інтернет злили еротичну сцену за участю відомої російської актриси Христини Асмус.

На днях на просторах інтернету з'явилося повне відео скандальної постільної сцени з дружиною знаменитого шоумена Гаріка Харламова Христиною Асмус з фільму під назвою «Текст».

Скандальне відео вже встигло наробити чимало галасу своїми відвертими і провокаційними сценами і користувачі мережі порівняли його з порнографією.

«Якщо мене запитають, дивилася я порно, то я відповім, що мої передплатники теж… Скільки заплатили Асмус?» — прокоментували відео.

Нагадаємо, молода дружина Харламова показала фото з ванної: «Це точно привід до розлучення».

Як повідомляла Politeka, дружина Харламова поплатилася за відео постільної сцени: актриса не витримала, фото

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